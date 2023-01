Phố Wall nóng lòng trước báo cáo lạm phát của Mỹ

Theo giới quan sát, báo cáo CPI tháng 12 của Mỹ có thể quyết định quy mô đợt tăng lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo dự báo của các nhà phân tích được Dow Jones khảo sát, CPI (chỉ số giá tiêu dùng) tháng 12 của Mỹ sẽ giảm 0,1% so với tháng trước, nhưng vẫn tăng 6,5% so với một năm trước đó.

Để so sánh, CPI tháng 11 tăng 0,1% so với tháng 10 và 7,1% so với năm trước. Báo cáo CPI của Mỹ sẽ được công bố vào sáng 12/1 (giờ địa phương).

Đây sẽ là báo cáo CPI cuối cùng trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra quyết định về lãi suất trong tháng 2. Do đó, các thị trường đều dồn sự chú ý vào báo cáo này.

Chỉ số USD biến động trước khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát tháng 12. Nguồn: Trading Economics.

Lạm phát có thể hạ nhiệt

Một số nhà đầu tư đã đặt cược vào khả năng lạm phát thậm chí thấp hơn dự báo của giới quan sát. Họ chỉ ra mức tăng trưởng thu nhập thấp hơn dự kiến trong báo cáo việc làm tháng 12. Một số dữ liệu khác cũng phát tín hiệu về xu hướng hạ nhiệt của lạm phát.

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đồng loạt đi lên trước khi báo cáo lạm phát được công bố. Kết thúc phiên giao dịch 11/1, chỉ số Dow Jones tăng thêm 268,9 điểm (+0,8%), lên 33.973,01 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq tăng lần lượt 50,36 điểm (+1,28%) và 189,04 điểm (+1,76%).

Theo ông Peter Boockvar - Giám đốc đầu tư tại Bleakley Financial Group - lạm phát đã đi qua và Fed sắp hoàn thành chu kỳ tăng lãi suất.

Giá nhiên liệu giảm có thể giúp lạm phát hạ nhiệt trong tháng 12. Ảnh: Reuters.

Trên thị trường kỳ hạn, các nhà giao dịch tiếp tục đặt cược rằng Fed chỉ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tiếp theo. Chỉ 20% nhà đầu tư dự đoán Fed tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm.

"Rõ ràng, CPI là một chỉ số rất quan trọng. Lần này, nó có tác động khá trực tiếp đối với chính sách và có thể quyết định quy mô đợt tăng lãi suất tiếp theo", bà Simona Mocuta - chuyên gia kinh tế trưởng tại State Street Global Advisors - nhận định.

Bà cho rằng lạm phát hạ nhiệt sẽ tác động tới Fed. "Thị trường dự báo Fed tăng lãi suất chưa tới 50 điểm cơ bản. Tôi tin rằng lần này, thị trường đã đúng", bà nói thêm.

"Fed vẫn có thể mâu thuẫn với thị trường. Nhưng những gì thị trường đang định giá là quyết định đúng đắn", bà Mocuta nhận xét.

Chính sách của Fed sẽ không bớt diều hâu

Các nhà kinh tế đang theo dõi sát sao chỉ số lạm phát trong khu vực dịch vụ. Bởi lạm phát hàng hóa sẽ tiếp tục giảm khi tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng giảm bớt.

Những bước tiến trong cuộc chiến chống lạm phát của ngân hàng trung ương Mỹ sẽ quyết định việc Fed tăng lãi suất tới khi nào. Lãi suất tăng cao sẽ đè nặng lên nền kinh tế. Ranh giới giữa "tiếp đất an toàn" và một cuộc suy thoái được quyết định bởi mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed.

Fed lo ngại về một cú sốc nguồn cung thứ hai, có thể do Trung Quốc đột ngột từ bỏ chiến lược Zero-Covid hoặc các biến động từ xung đột Nga - Ukraine. Vì thế, họ không muốn tuyên bố chiến thắng quá sớm. Bà Diane Swonk, chuyên gia kinh tế trưởng tại KPMG

"Hy vọng rằng hiện tại, chúng ta có thể mơ về một cú tiếp đất an toàn. Điều đó đòi hỏi Fed không chỉ dừng tăng lãi suất, mà còn bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm hơn. Nhưng dường như ngân hàng trung ương Mỹ sẽ không làm như vậy", bà Diane Swonk - chuyên gia kinh tế trưởng tại KPMG - nhận định.

"Fed đang đặt cược khác với thị trường", bà nhận định. Lãi suất điều hành của Mỹ hiện ở vùng 4,25-4,5%, nhưng ngân hàng trung ương Mỹ dự báo mức lãi suất cuối cùng trong chu kỳ tăng là 5,1%.

"Fed lo ngại về một cú sốc nguồn cung thứ hai, có thể do Trung Quốc đột ngột từ bỏ chiến lược Zero-Covid hoặc các biến động từ xung đột Nga - Ukraine. Vì thế, họ không muốn tuyên bố chiến thắng quá sớm", bà nói thêm.

"Họ đã nói điều này rất nhiều lần nhưng chẳng ai nghe", bà Swonk nhận định.