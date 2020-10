Lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm nay của Phố Wall tăng 82% so với cùng kỳ năm trước lên 27,6 tỷ USD, mức cao nhất kể từ năm 2009.

Theo Business Insider, trong nửa đầu năm 2020, ngành công nghiệp chứng khoán New York báo lãi mạnh nhất kể từ năm 2009 nhờ chính sách nới lỏng định lượng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và gói kích thích tài khóa lớn chưa từng thấy.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm nay của Phố Wall tăng 82% so với cùng kỳ năm trước lên 27,6 tỷ USD . Con số này gần vượt qua lợi nhuận cả năm 2019 của ngành. Mức lãi suất gần mức 0% là yếu tố hỗ trợ lớn đối với Phố Wall.

Theo ông Thomas DiNapoli, người đứng đầu Cơ quan Kiểm toán và Kiểm soát bang New York, các chính sách ứng phó với dịch Covid-19 của chính phủ đã thúc đẩy lượng giao dịch hàng ngày trên sàn chứng khoán New York lên mức cao nhất kể từ năm 2008. Thu nhập từ giao dịch và hoa hồng của các công ty trên sàn New York tăng 22% lên 28,8 tỷ USD trong nửa đầu năm nay.

Phố Wall vẫn báo lãi đậm bất chấp đại dịch Covid-19. Ảnh: NBC News.

Doanh thu từ hoạt động bảo lãnh phát hành đạt 10,7 tỷ USD trong quý 2, mức quý cao nhất từ trước đến nay và tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung nửa năm, doanh thu từ hoạt động này đạt 17,3 tỷ USD .

Ông DiNapoli nhận định kết quả nửa đầu năm cho thấy ngành chứng khoán New York "sẽ đạt lợi nhuận đáng kể trong năm nay, trừ phi xảy ra sự kiện bất ngờ nào đó". Dù vậy, ông cho rằng chính phủ Mỹ vẫn cần tung ra gói kích thích kinh tế mới.

"Tăng trưởng của Phố Wall chỉ có thể bền vững nếu nền kinh tế phục hồi", người đứng đầu Cơ quan Kiểm toán và Kiểm soát bang New York nhận định. "Lợi nhuận từ ngành chứng khoán mang đến nguồn thu lớn cho bang và các thành phố. Tuy nhiên, lợi nhuận của Phố Wall không thể bù đắp mãi mãi cho những thiệt hại về kinh tế mà các doanh nghiệp nhỏ đang phải gánh chịu".

Quan điểm này được phần lớn các công ty trên Phố Wall đồng tình. Lãnh đạo các ngân hàng đã liên tục thúc giục Quốc hội Mỹ thông qua gói kích thích kinh tế mới. "Nguồn vốn cứu trợ mới sẽ đẩy nền kinh tế phục hồi nhanh hơn", Brian Moynihan, ông CEO của Bank of America, khẳng định.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm 22/10 cho biết Đảng Dân chủ và Nhà Trắng "sắp đạt được thỏa thuận về một gói kích thích kinh tế". Tuy nhiên, cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra và đảng Cộng hòa ở Thượng viện phản đối quy mô của gói kích thích, do đó con đường tới một gói hỗ trợ mới vẫn còn không ít trở ngại.