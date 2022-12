Phố Wall chuẩn bị cắt giảm tiền thưởng sau một năm ảm đạm

Các ngân hàng đầu tư tại Phố Wall đang phải chịu áp lực nặng nề khi nền kinh tế năm nay dần chậm lại, nhiều doanh nghiệp thông báo sẽ cắt giảm thưởng cuối năm của nhân viên.

Theo trang tin Financial Times, các trader tại Phố Wall đang chuẩn bị tinh thần cho đợt cắt giảm thưởng khổng lồ sau một năm kinh tế ảm đạm. Trong năm 2022 này, các giao dịch gần như cạn kiệt và doanh thu lẫn lợi nhuận của các ngân hàng đầu tư đã sụt giảm một nửa.

Trên thực tế, phần lớn ngân hàng chưa đưa ra quyết định cuối cùng nhưng rõ ràng rằng số tiền thưởng gấp bội như năm ngoái sẽ không xuất hiện thêm lần nữa. Ở thời điểm trước năm 2022, các ngân hàng này hốt bạc từ các thương vụ kỷ lục và phải chi thưởng mạnh tay để giữ chân nhân viên.

Trong năm nay, chính những chuyên viên làm việc trong lĩnh vực sáp nhập, mua lại cũng như IPO có thể nhận được ít thưởng nhất - trái ngược hoàn toàn so với năm ngoái. Theo nguồn tin thân cận, các ngân hàng như JPMorgan Chase, Citigroup và Bank of America đều đang dự tính cắt giảm ít nhất 30% các khoản tiền thưởng.

Các ngân hàng đầu tư tại Phố Wall đang phải chịu áp lực nặng nề của một năm thất thu. Ảnh: Financial Times.

Ngược lại, tiền thưởng cho các chuyên viên và giao dịch viên thuộc lĩnh vực hàng hoá hay tiền tệ có thể không bị giảm đi, vì những lĩnh vực này có một năm hoạt động tốt hơn so với ngân hàng đầu tư truyền thống.

Tuy nhiên, Goldman Sachs gần đây đã thông báo rằng họ có kế hoạch gộp các bộ phận giao dịch với ngân hàng đầu tư. Tập đoàn này hiện cũng có dự tính cắt giảm quỹ tiền thưởng toàn công ty. Con số chính xác tuy chưa được quyết định, nhưng ban lãnh đạo của Goldman đã mở đầu các cuộc thảo luận bằng cách cảnh báo cho các trader về mức giảm thưởng “nho nhỏ”.

Morgan Stanley cũng chưa công bố mức tiền thưởng, nhưng doanh thu của họ trong năm nay dự kiến giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngân hàng đầu tư Jefferies, Giám đốc điều hành Rich Handler và Chủ tịch Brian Friedman đã thông báo thẳng với nhân viên về vấn đề này. Họ cho biết rằng mức lương thưởng sẽ bị ảnh hưởng nhiều trong thời gian tới, và các đơn vị khác trong ngành cũng có tình trạng giống như vậy.

Theo nhiều chuyên gia, việc cắt giảm thưởng cuối năm tại các ngân hàng lớn đang phản ánh tình trạng ảm đạm của toàn ngành.

Giám đốc quản lý Tài chính bang New York - ông Thomas DiNapoli - cảnh báo rằng tiền thưởng cuối năm nay của ngành này có thể giảm 22% hoặc hơn so với năm trước. Theo ông, lợi nhuận trước thuế của các công ty đầu tư chứng khoán tại New York đã giảm hơn 50% trong nửa đầu năm.

Ngoài ra, các thương vụ mua lại và sáp nhập toàn cầu đã trải qua quý thứ 3 tồi tệ nhất trong vòng một thập kỷ.