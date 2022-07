Phó thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh việc dán thẻ thu phí ETC

Việc dán thẻ ETC cho ôtô cần được đẩy nhanh trong bối cảnh nhiều tuyến cao tốc sẽ thu phí không dừng hoàn toàn từ 1/8.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành vừa ban hành chỉ thị yêu cầu đẩy nhanh tốc độ dán thẻ thu phí không dừng (ETC) cho phương tiện ôtô trên cả nước để phát huy hiệu quả hệ thống thu phí ETC, giảm ùn tắc giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí sử dụng tiền mặt.

Theo lãnh đạo Chính phủ, số phương tiện dán thẻ định danh và sử dụng dịch vụ thu phí ETC còn thấp, chưa phát huy được hiệu quả của hệ thống thu phí ETC.

Chỉ thị của Phó thủ tướng yêu cầu người điều khiển phương tiện khẩn trương dán thẻ định danh và tham gia dịch vụ thu phí ETC; không điều khiển phương tiện chưa đủ điều kiện vào các làn thu phí ETC gây ách tắc giao thông.

Các tuyến cao tốc của VEC sẽ thu phí không dừng hoàn toàn từ 1/8. Ảnh: Chí Hùng.

Lãnh đạo các cơ quan, bộ ngành và địa phương tiếp tục chỉ đạo dán thẻ ETC với toàn bộ ôtô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị; không sử dụng hình thức thu phí một dừng (dùng tiền mặt) kể từ ngày 1/8.

Bộ GTVT có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, các nhà đầu tư đường bộ và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện dán thẻ định danh cho ôtô khi đến đăng kiểm; nghiên cứu phương án dán thẻ định danh là thủ tục bắt buộc trong quy trình đăng kiểm phương tiện.

Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông và công an các địa phương bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại trạm thu phí ETC; xử phạt nghiêm phương tiện cố tình vi phạm hoạt động thu phí ETC, gây mất trật tự an toàn giao thông, đặc biệt sau ngày 1/8.

Chỉ đạo của Phó thủ tướng được đưa ra trong bối cảnh chỉ hơn 10 ngày nữa, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sẽ triển khai thu phí không dừng hoàn toàn trên các tuyến cao tốc do doanh nghiệp quản lý. Đây đều là những tuyến cao tốc có lưu lượng lớn như Pháp Vân - Cầu Giẽ, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Đà Nẵng - Quảng Ngãi...