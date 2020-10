Phó thủ tướng Trương Hòa Bình dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang

“Tình hình an ninh biên giới, biển đảo, an ninh nông thôn, an ninh thông tin, tội phạm, tệ nạn xã hội, tranh chấp khiếu kiện trong nhân dân từng lúc còn diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn một số mặt hạn chế. Hoạt động của chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trên một số mặt hiệu quả chưa cao”, thay mặt Đảng bộ, ông Nghị đánh giá.