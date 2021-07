Phó thủ tướng: Sản xuất giờ ví như thời chiến

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ lo lắng về vấn đề khôi phục sản xuất tại Long An và đề nghị nếu đưa vào sản xuất phải giám sát nghiêm ngặt.

Sáng 28/7, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, có chuyến làm việc tại tỉnh Long An. Đoàn công tác của Phó thủ tướng tới thăm nơi điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 tại 2 bệnh viện dã chiến ở TP Tân An, tỉnh Long An. Sau đó, ông làm việc với UBND tỉnh Long An.

Báo cáo với Thủ tướng, lãnh đạo tỉnh Long An cho biết từ 27/5 đến 28/7, tỉnh này có 4.559 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, hiện 3.862 trường hợp đã được Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thăm bệnh viện dã chiến tại Long An. Ảnh: Thanh Tuấn.

Trao đổi với Long An, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc nhở địa phương giãn cách nghiêm ngặt. Ông nhấn mạnh bài học xương máu là nếu giãn cách không nghiêm thì dù áp dụng chỉ thị nào cũng không hiệu quả. Nếu làm nghiêm Chỉ thị 16 thì không thể có tình trạng hàng trăm người đi xe máy từ các tỉnh, thành phía Nam về địa phương khác.

Ông Đam đề nghị thực hiện đúng nguyên tắc đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người. "Ai ở dưới cơ sở thực hiện không nghiêm thì phải làm tới mức không chỉ xử lý cán bộ chính quyền mà cả gia đình có người từ nơi xa đến nhưng không báo cũng phải kỷ luật", ông nói.

Phó thủ tướng cho rằng khu vực khó quản lý là nhà trọ. Ví dụ tại quận Bình Tân, TP.HCM, có 206.000 công nhân trong khu trọ nhưng quận không còn chỗ để giãn dân. Long An may mắn khi còn vùng xanh và cần tận dụng tốt khu vực này, không để rơi vào hoàn cảnh như TP.HCM.

Bày tỏ lo lắng về vấn đề khôi phục sản xuất, Phó thủ tướng đề nghị nếu đưa vào sản xuất phải giám sát và có phương án phù hợp, không thể áp dụng hoàn toàn cách làm như Bắc Giang.

Ngoài ra, ông lưu ý cả nhóm người đã tiêm vaccine bởi nhóm này cũng rất dễ bị nhiễm nếu không cẩn thận. Người đã tiêm vaccine không may mắc Covid-19 có thể có triệu chứng nhẹ nhưng họ có thể lây sang cho người khác. Hơn nữa, phải khoảng 1,5 tháng sau khi tiêm vaccine mới sinh kháng thể.

"Sản xuất giờ ví như sản xuất thời chiến, không được đi lại tự do", Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc nhở.

Phó thủ tướng trao đổi với các cán bộ, lãnh đạo tại bệnh viện dã chiến. Ảnh: Thanh Tuấn.

Về giám sát sức khỏe, Phó thủ tướng đề nghị tỉnh lưu ý công tác khám chữa bệnh khác ngoài Covid-19. Khi không có dịch bệnh, nhiều nơi còn trong tình trạng quá tải và đặt câu hỏi nếu dồn hết vào điều trị Covid-19 thì các bệnh nhân khác sẽ ra sao.

Phó thủ tướng hoan nghênh việc Long An hỗ trợ đưa người từ các tỉnh miền Tây tại TP.HCM về quê và nhấn mạnh tinh thần Long An phải "tiếp sức cho TP.HCM" thời gian tới vì TP rất cần chi viện từ các tỉnh xung quanh.

Cụ thể, Long An có thể đóng gói sẵn đồ ăn thành các túi nhỏ (gồm rau, gạo...) hoặc cơm công nghiệp để chi viện cho các bệnh viện dã chiến hay nơi có nhu cầu của TP.HCM.

"Coi như đây là tình nghĩa của Long An với TP.HCM", ông Đam nói.





