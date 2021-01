Phó thủ tướng: 'Không vì Tết mà nể nang xử lý vi phạm giao thông'

"Việc dừng xe để kiểm tra, ngăn chặn tai nạn, thương vong là món quà Tết có ý nghĩa nhất đối với người dân", Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Sáng 5/1, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức phát động lễ ra quân năm an toàn giao thông 2021 và cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021.

Tại buổi lễ, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết trong giai đoạn 2016-2020, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã thu được những kết quả tích cực, tai nạn giao thông được kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Đặc biệt trong năm 2020, các tiêu chí trên đã giảm sâu nhất trong 10 năm qua, lần đầu tiên khi số người chết vì tai nạn giảm xuống dưới 7.000 người.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo. Ảnh: H.Q.

Phó thủ tướng cho rằng năm 2021, tai nạn và ùn tắc giao thông đường bộ vẫn là vấn đề bức xúc của toàn xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững và hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Điều này tạo những thách thức to lớn cho công tác bảo đảm an toàn giao thông.

Đồng thời đây cũng là năm với những sự kiện chính trị lớn sẽ diễn ra như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp. Vì vậy, Chính phủ chỉ đạo triển khai năm an toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông” với mục tiêu giảm 5-10% tai nạn giao thông đường bộ; tập trung giải quyết 8-10 điểm ùn tắc giao thông, không để ùn tắc quá 30 phút...

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Phó thủ tướng yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả 9 nhóm giải pháp cụ thể. Đẩy mạnh hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân, lên án các hành vi phi văn hóa, tập trung giám sát, xử lý thông qua hệ thống camera...

"Tôi đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ phải kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, không vì Tết mà nể nang. Việc dừng xe để kiểm tra, ngăn chặn tai nạn, thương vong là món quà Tết có ý nghĩa nhất đối với người dân", ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng cũng chỉ đạo huy động lực lượng, với nòng cốt là CSGT và Thanh tra giao thông vận tải, ra quân kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo Nghị định 100, thông tin cho người dân nhận thức đầy đủ những chế tài nghiêm khắc của pháp luật.

Đặc biệt, cần thực hiện song song nhiệm vụ vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa chống dịch Covid-19; kiên quyết không để chủ xe, hành khách tham gia giao thông mà không tuân thủ các khuyến cáo của ngành y tế. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về công tác phòng dịch đồng thời cần sẵn sàng các phương án khi có tình huống phực tạp về Covid-19 trên địa bàn quản lý.