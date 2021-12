Phó thủ tướng: Khẩn trương điều tra vụ bé gái 8 tuổi bị đánh tử vong

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, UBND TP.HCM tiếp tục chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm người liên quan.

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh về xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em. Chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ được đưa ra ngay sau khi xảy ra vụ bạo hành ở TP.HCM khiến một bé gái 8 tuổi ở phường 22, quận Bình Thạnh, tử vong.

Theo Phó thủ tướng Thường trực, đây là vụ việc gây bức xúc dư luận. Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ người liên quan. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, UBND TP.HCM tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm người liên quan theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.

Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang, người bạo hành khiến bé gái 8 tuổi ở TP.HCM tử vong. Ảnh: Công an cung cấp.

Các Bộ: Công an, VHTT&DL, LĐTB&XH, GD&ĐT, TT&TT và UBND các tỉnh, thành được quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý cơ quan chức năng cần tập trung chỉ đạo thực hiện biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, bạo lực học đường... Ông Phạm Bình Minh đề nghị TAND Tối cao, VKSND Tối cao chỉ đạo TAND, VKSND các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Quan điểm của lãnh đạo Chính phủ là xử lý nghiêm minh các vụ án có liên quan đến hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

Ngoài ra, Phó thủ tướng nhấn mạnh vai trò của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên trong gia đình, đề cao trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của trẻ em.