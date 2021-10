Phó thủ tướng: Địa phương không đưa quy định riêng cản trở giao thông

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu các địa phương không đưa ra quy định chống dịch riêng gây cản trở giao thông mà phải thống nhất theo Nghị quyết 128.

Chiều 15/10, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 9 tháng năm 2021.

Tại hội nghị, Phó thủ tướng nhấn mạnh từ nay đến cuối năm, khi cả nước trở về trạng thái bình thường mới thì vấn đề giao thông, đi lại sẽ gặp nhiều thách thức.

Nghiên cứu mở đường bay quốc tế

Theo Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 128, trong đó nêu rõ trong trạng thái bình thường mới vừa phải kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo lưu thông vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Ông cho biết Thủ tướng lưu ý không để mỗi địa phương đưa ra quy định riêng mà đây là quy định chung thực hiện thống nhất trong toàn quốc và đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm.

Người đứng đầu Ủy ban ATGT Quốc gia lưu ý tất cả địa phương không dùng biện pháp hạn chế hoặc ngăn cản lưu thông, đặc biệt là lưu thông hàng hóa.

“Chúng ta phải làm sao để đi lại thông suốt trong cả nước, chống dịch nhưng không hạn chế, cản trở lưu thông”, Phó thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Các địa phương cần thống nhất, đảm bảo lưu thông hành khách và hàng hóa. Ảnh minh họa: Đức Anh.

Báo cáo tại hội nghị, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, nhấn mạnh thời gian qua, một số địa phương áp dụng biện pháp chưa phù hợp với quy định và hướng dẫn của Trung ương, dẫn đến ùn tắc, đứt gãy lưu thông, cản trở nhu cầu đi lại của người dân, gây nguy cơ lây nhiễm trong hoạt động kiểm soát dịch.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đề nghị địa phương triển khai đồng bộ Nghị quyết 128, tránh tình trạng cát cứ, ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa. Trong 1-2 ngày tới, Bộ GTVT sẽ ban hành quy định về hoạt động vận tải bảo đảm sự đồng bộ.

“Mỗi địa phương một quy định thì làm sao mà lưu thông được”, ông Thọ nhấn mạnh.

Cục Hàng không sẽ nghiên cứu, báo cáo Bộ GTVT mở đường bay quốc tế trong điều kiện đảm bảo phòng chống dịch. Ảnh: Khánh Huyền.

Trong lĩnh vực hàng không, Cục trưởng Hàng không Đinh Việt Thắng thông tin đến nay các máy bay đảm bảo an toàn bay. Trong thời gian không chở khách nhiều, Cục Hàng không đã nghiên cứu quy trình phối hợp hoán đổi cả chở khách, chở hàng.

Thời gian tới, cơ quan này sẽ nghiên cứu báo cáo Bộ GTVT mở đường bay quốc tế trong điều kiện đảm bảo phòng chống dịch.

Tai nạn giảm chưa tương xứng với mức độ giảm lưu lượng giao thông

Báo cáo về tình hình tai nạn giao thông cả nước trong 9 tháng qua, ông Khuất Việt Hùng cho biết có 8.161 vụ xảy ra trên cả nước, làm 4.175 người chết, bị thương 5.645 người. So với cùng kỳ, số vụ giảm 23,6%, số người chết giảm 16,37% và số người bị thương giảm 28,3%.

Trong số này, đường bộ chiếm tỷ lệ cao với hơn 8.000 vụ, làm chết gần 4.100 người, bị thương hơn 5.600 người.

Phân tích nguyên nhân từ khoảng 5.000 vụ, ông Hùng cho biết hơn 20% do tài xế vi phạm làn đường, phần đường; hơn 10% do chuyển hướng không chú ý; 4,11% do sử dụng rượu bia…

Khẳng định tình hình giao thông còn diễn biến phức tạp, mức độ giảm tai nạn chưa tương xứng với mức độ giảm của lưu lượng giao thông, ông Hùng nhấn mạnh một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Vụ tai nạn tại Bắc Ninh vào ngày 4/10 khiến 3 người chết và 3 người khác bị thương. Ảnh: X.Đ.

Phân tích nguyên nhân, ông Khuất Việt Hùng cho rằng bên cạnh việc một bộ phận người dân còn thiếu kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông thì chính quyền ở một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, không thực hiện đồng bộ giữa phòng chống dịch và bảo đảm ATGT…

Kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết trong thời gian thực hiện giải pháp để bình thường mới rất dễ dẫn đến các vấn đề phát sinh.

“Đây chính là thách thức trong giảm tai nạn những tháng cuối năm", Phó thủ tướng nói và yêu cầu tập trung giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn nghiêm trọng.