Phó thủ tướng: 'Bài học đầu tiên là phải giữ được vùng xanh'

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng TP.HCM đang bước sang một giai đoạn mới. Địa phương này không được chủ quan, cần chủ động, an toàn, chắc chắn kiểm soát dịch bệnh.

Sáng 1/10, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã tới thăm KCX Linh Trung (phường Linh Trung, TP Thủ Đức) và làm việc với lãnh đạo TP về công tác phòng chống dịch, phục hồi kinh tế.

Ông Đam cho rằng TP.HCM nói chung và TP Thủ Đức nói riêng đã bước sang giai đoạn mới. Tuy nhiên, TP không được chủ quan, cần chủ động, an toàn, chắc chắn kiểm soát dịch bệnh.

TP Thủ Đức kiểm soát được dịch bệnh

Báo cáo với Phó thủ tướng, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu cho biết tính đến ngày 30/9, gần 99,8% người dân trên 18 tuổi ở địa phương này được tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 1 và 55,4% được tiêm mũi 2 (trong đó 83% người trên 50 tuổi).

Trong thời gian qua, Thủ Đức đã cố gắng duy trì xét nghiệm để phát hiện F0 từ cấp phường, quản lý F0 sớm từ cơ sở.

Về công tác điều trị, TP Thủ Đức đã chủ động vận động tốt các nguồn lực, triển khai lập các bệnh viện, các khu thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thăm KCX Linh Trung (TP Thủ Đức). Ảnh: Thanh Tuấn.

Theo ông Hiếu, TP Thủ Đức là địa bàn đông công nhân, người lao động và có nhiều khu vực giáp ranh với tỉnh Bình Dương, Đồng Nai nên các vấn đề liên quan đến di biến động dân cư rất lớn. Do đó, TP đặc biệt chú trọng đến việc chăm lo an sinh xã hội cho người dân. Địa phương này đang duy trì 70 điểm an sinh xã hội khẩn cấp nhằm hỗ trợ các trường hợp khó khăn.

Thủ Đức cũng đã thành lập khoa sản nhi để điều trị cho phụ nữ mang thai và trẻ em mắc Covid-19; khoa vật lý trị liệu, tâm lý trị liệu, phục hồi chức năng ở các bệnh viện; khoa lão khoa chăm lo cho người lớn tuổi mắc Covid-19 ở bệnh viện dã chiến. Sau này, TP Thủ Đức sẽ sử dụng nơi này để làm điểm chăm sóc cho người già neo đơn.

Hiện, TP không còn phường nào thuộc vùng đỏ, chỉ còn 2 phường vùng cam; có 37 tổ dân phố vùng đỏ và 49 tổ dân phố vùng cam khu trú thành từng điểm hoặc khu vực trong tổ dân phố.

Về cơ bản, TP Thủ Đức kiểm soát được dịch bệnh. TP đang tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 2 cho người dân, phấn đấu đến ngày 15/10 sẽ tiêm mũi 2 cho 65-70% người trên 18 tuổi.

Ngoài ra, TP tập trung xét nghiệm ở các cơ sở sản xuất kinh doanh; thành lập khu cách ly tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao để thu dung các ca F0 khi có phát sinh nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch và hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp.

Đẩy mạnh hiệu lực giám sát y tế cộng đồng

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết hôm nay là ngày đầu TP.HCM chuyển sang giai đoạn mới nên cần nhìn lại những việc đã qua; cần rút kinh nghiệm; phát huy chủ động, sáng tạo, điều chỉnh và có biện pháp mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ.

Theo Phó thủ tướng, khi TP xanh trở lại thì bài học đầu tiên là phải giữ vùng xanh. "Khái niệm xanh giờ đây khác so với xanh trước kia. TP cần chủ động, linh hoạt, phân biệt F1, F0; chăm sóc F0 tại nhà; luân chuyển giữa các tầng", Phó thủ tướng nói.

Ngoài ra, khi TP.HCM nới giãn cách, sẽ có sự giao lưu giữa các địa phương từ đó tạo nguy cơ lây nhiễm. Phó thủ tướng yêu cầu TP đánh giá đầy đủ các nguy cơ tiềm ẩn; đồng thời trao quyền chủ động cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Phó thủ tướng, yếu tố cốt lõi hiện nay là an toàn, phải an toàn mới sản xuất; đồng thời đề nghị người dân tuyệt đối không được buông lỏng.

Ông cho rằng mục đích cao nhất của TP là kiểm soát dịch bệnh để giữ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân; tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người dân.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng TP cần chủ động nhưng không được chủ quan vì dịch có thể quay lại bất cứ lúc nào. Ảnh: Thanh Tuấn.

Ngoài ra, TP cần tăng cường hiệu lực giám sát y tế; sẵn sàng xét nghiệm, tầm soát đánh giá dịch tễ, nhận diện các đối tượng có nguy cơ; chuẩn bị thuốc, oxy, giường bệnh cho bệnh nhân không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

"TP cần huy động tất cả nhân viên y tế, hình thành mạng lưới giám sát y tế cộng đồng để khi phát hiện có ca F0 thì khoanh vùng, dập dịch nhanh, điều trị tích cực từ ban đầu”, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo.