Phó thủ tướng Anh bất ngờ từ chức

Trong đơn xin từ chức, Phó thủ tướng Anh Dominic Raab bày tỏ sự giận dữ với những phát hiện của báo cáo, Reuters đưa tin ngày 21/4.

Ông Raab khẳng định đã giữ lời hứa từ chức nếu kết quả điều tra ủng hộ khiếu nại của nhân viên.

“Tôi đã kêu gọi điều tra và cam kết từ chức nếu phát hiện bất kỳ hành vi bắt nạt nào. Tôi tin rằng điều quan trọng là phải giữ lời”, ông Raab tuyên bố.

Ông Raab là quan chức thứ ba trong chính phủ Anh từ chức liên quan đến hành vi không đúng mực kể từ khi Thủ tướng Sunak nắm quyền vào tháng 10/2022. Điều này sẽ làm tổn hại đến nỗ lực của ông Sunak nhằm vực dậy đảng Bảo thủ trước cuộc bầu cử tháng 5.

Ông Dominic Raab là đồng minh chính trị thân cận của Thủ tướng Sunak và đã giúp ông khởi động chiến dịch tranh cử thủ tướng vào mùa hè năm 2022.

Thủ tướng Anh cho biết ông chấp nhận đơn từ chức của ông Raab với nỗi buồn sâu sắc. Ông cũng thừa nhận những lo ngại về cách xử lý những cáo buộc.

Tháng 11/2022, ông Raab đã yêu cầu tiến hành điều tra đối với 2 khiếu nại chính thức về hành vi của ông. Các nhân viên chính phủ cáo buộc vị chính trị gia có hành vi bắt nạt trong thời gian giữ chức ngoại trưởng và bộ trưởng tư pháp từ tháng 7/2019-9/2022.

Cuộc điều tra kéo dài năm tháng của luật sư Adam Tolley đã lắng nghe bằng chứng của nhân viên từ ba cơ quan khác nhau. Báo cáo cho thấy ông Raab không chửi thề hay la hét với đồng nghiệp, nhưng ông lại chỉ trích gay gắt công việc của họ là “vô dụng” và “khốn khổ”.

Ông Raab xin lỗi vì gây ra bất kỳ căng thẳng hoặc xúc phạm ngoài ý muốn nào. Nhưng ông cho rằng báo cáo “đặt ra một tiền lệ nguy hiểm” đối với một chính phủ hiệu quả khi có tiêu chuẩn đánh giá quá thấp đối với hành vi bắt nạt.

