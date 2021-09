Phó thủ tướng: 3 cơ sở để TP.HCM mở cửa từng bước thật an toàn

Phó thủ tướng chỉ ra 3 cơ sở để TP.HCM mở cửa: Tiêm mũi 1 vaccine trên 80%; TP.HCM luôn sẵn sàng túi thuốc, oxy điều trị; người dân đã thực hiện 5K và giãn cách thành thói quen.

Chiều 7/9, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp với tổ công tác đặc biệt của Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định sau 15 ngày siết chặt giãn cách xã hội, thành phố đã rất nỗ lực và đạt được kết quả tương đối rõ nét. Những ngày qua, TP.HCM đã giãn cách nghiêm, tranh thủ xét nghiệm tìm F0, lo an sinh, tiêm vaccine. Các lực lượng của thành phố đã rất vất vả, nỗ lực rất cao không chỉ trong 15 ngày mà gần 100 ngày.

Rất nhiều sáng kiến chống dịch

"Từ 2 tháng nay, tôi nhiều lần vào đây, thấy rõ toàn bộ lực lượng của thành phố toàn tâm toàn ý, không kể ngày đêm. Tôi rất trân trọng nỗ lực của bà con TP.HCM, mọi người rất vất vả mấy tháng rồi”, ông Vũ Đức Đam bày tỏ.

Phó thủ tướng nhấn mạnh rằng thời gian qua, người dân TP.HCM đã thật sự đồng hành cùng chính quyền. “Tôi đi thấy bà con rất thương nhau, hỗ trợ nhau rất tốt, từ doanh nghiệp tới các tổ chức thiện nguyện”, ông nói.

Phó thủ tướng đánh giá cao sự sáng tạo của TP.HCM. Đây là đặc trưng của TP.HCM từ đổi mới tới nay. Rất nhiều sáng kiến được nghĩ ra để bảo vệ người dân. Ví dụ như thu dung, chăm sóc F0, không coi F0 là người bệnh của Củ Chi; hay quận 6, quận Phú Nhuận chủ động "xé rào" để điều trị; hay Bí thư, Chủ tịch quận 7 đưa oxy công nghiệp vào bệnh viện.

Đó là những sáng tạo xuất phát từ tinh thần của TP.HCM. Phó thủ tướng nhấn mạnh thành phố nên nêu những vấn đề có tính nguyên tắc, còn lại để địa phương chủ động, sáng tạo. Thế mạnh của TP.HCM là dám nghĩ, dám làm và cần phát huy.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao sự sáng tạo của TP.HCM. Ảnh: VGP/Đình Nam.

Ông Vũ Đức Đam nhấn mạnh thành phố cần củng cố kết quả đã làm được để cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Thành phố cần mở cửa từng bước thật an toàn, chắc chắn, dựa trên một số cơ sở.

Thứ nhất, thành phố đã tiêm vaccine mũi 1 cho trên 80% dân số từ 18 tuổi. Thời gian tới, Trung ương tiếp tục dồn vaccine để thành phố tiêm mũi 2. Ông nhấn mạnh đã tiêm vaccine vẫn có thể bị nhiễm nhưng không bị nặng. Thứ hai, TP.HCM luôn sẵn sàng túi thuốc, oxy điều trị. Thứ ba, người dân đã thực hiện 5K và giãn cách thành thói quen.

"Chúng ta mở sớm ngày nào thì nhiều người có lương, khó khăn sẽ đỡ đi. Tinh thần chung là không chủ quan, nhưng khi đã tiêm vaccine và có thuốc rồi thì việc mở ra các hoạt động rất chắc chắn", Phó thủ tướng nói.

Không thể đạt bình đẳng tuyệt đối

Phó thủ tướng thống nhất lực lượng Trung ương chi viện vào TP.HCM là rất quan trọng, mấy tuần tới chưa thể rút được nhưng những nơi đã làm tốt có thể phân bổ lại lực lượng.

Gánh nặng lớn của thành phố là lao động từ các tỉnh khác. Ông đề nghị tổ công tác đặc biệt của Chính phủ có đề xuất để thành phố có thể chủ động giải quyết 2 điểm cho người dân.

TP.HCM có hệ thống y tế cơ sở, y tế tư nhân phát triển rất mạnh, có lợi thế. Khi phòng, chống dịch bệnh đang thiếu hụt nhân lực, thành phố đã kêu gọi hệ thống y tế tư nhân tham gia một bước nhưng tới đây, lực lượng Trung ương rút đi, TP đã gửi văn bản cho Bộ Y tế và Bộ Tài chính để xin cơ chế.

"Chúng ta đã chi cho đơn vị công lập thế nào thì chi như vậy cho hệ thống tư nhân", ông nói. Phó thủ tướng nhấn mạnh thêm 2 nguyên tắc khi tư nhân tham gia điều trị là sự tự nguyện của người dân và minh bạch.

Về giáo dục, Phó thủ tướng đề nghị cần sớm tiến hành để học sinh có thể đi học lại vì TP.HCM còn nhiều gia đình khó khăn. Dù nỗ lực mấy thì cũng không thể đạt bình đẳng tuyệt đối.

Chính quyền sẽ làm việc thêm với Đài Truyền hình TP.HCM và Đài Truyền hình Việt Nam để tăng cường chương trình cho học sinh vì học qua truyền hình dễ hơn qua mạng.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam liên tục họp với TP.HCM để bàn về phòng, chống dịch. Ảnh: VGP/Đình Nam.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố và nhóm chuyên gia y tế, kinh tế đang thiết kế "thẻ xanh Covid-19".

“Thành phố dịch vụ nên cách tiếp cận của TP.HCM là phải an toàn. Người tham gia các hoạt động phải an toàn, địa điểm an toàn với những tiêu chí dựa trên nền tảng là vaccine và các biện pháp an toàn khác. TP có đề xuất thẻ xanh Covid-19, sẽ có tiêu chí, hiện tại đang thiết kế cái này”, Chủ tịch Phan Văn Mãi nói.

Các hoạt động siêu thị, trung tâm thương mại sẽ từ từ mở lại theo mức độ an toàn. "Một trong những điều kiện an toàn khi người dân tham gia các hoạt động sau này là tiêm vaccine", ông Mãi nói. Thành phố bày tỏ mong muốn được Trung ương cung cấp thêm vaccine để TP.HCM tiêm đủ mũi 2 cho người dân.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho rằng sau 15/9, công sở, các hoạt động kinh tế, dịch vụ, vận tải... muốn mở lại phải đáp ứng các điều kiện an toàn.

Sau 2 tuần siết chặt giãn cách xã hội từ 23/8, TP.HCM cơ bản thực hiện các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch như đã làm đến hết 15/9. Tuy nhiên, sau 6/9, thành phố có 2 điều chỉnh theo hướng nới lỏng. Thứ nhất, các siêu thị sẽ mở đến từng xã, phường, thị trấn để shipper mua hàng cho người dân và người dân “vùng xanh” đi chợ 1 lần/tuần. Các địa bàn quận 7, huyện Củ Chi và các quận, huyện “vùng xanh” có thể quy định đi chợ 2 lần/tuần nếu đủ điều kiện. Thứ hai, mở hai trung tâm tiếp nhận phân phối hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn.