Phổ thông Cao đẳng FPT mở 9 cơ sở trên toàn quốc

Ðịa phương tổ chức thi tốt nghiệp THPT, bảo mật đề thi như thế nào?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 được giao cho các địa phương tổ chức, đề thi sẽ do địa phương in sao, vận chuyển đến từng điểm thi. Việc in sao đề được tổ chức khép kín, bảo mật.