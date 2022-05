Phố sách Hà Nội đón hơn 3 triệu khách trong 5 năm

Là không gian dành cho người yêu tri thức, vừa là điểm bán sách, trong 5 năm qua, phố sách Hà Nội đón hơn 3 triệu khách, tổ chức 262 chương trình văn hóa, doanh thu 41 tỷ đồng.

Sáng 7/5, Gia Hân cùng các bạn học sinh lớp 3, Tiểu học Tràng An, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có mặt tại phố sách Hà Nội chăm chú đọc. Đây là một trong những nhóm học sinh được thầy cô một số trường tiểu học đưa tới trải nghiệm không gian sôi động kỷ niệm 5 năm thành lập phố sách Hà Nội.

Nhóm học sinh Tiểu học Tràng An, quận Hoàn Kiếm đọc tại phố sách Hà Nội. Ảnh: Y. N.

Không gian cho người yêu tri thức

Năm 2017, phố sách Hà Nội được thành lập với 19 gian hàng sách, cà phê, hoa. Nơi đây cũng có khu đọc sách, ghế nghỉ dừng chân cho độc giả.

Trong 5 năm qua, phố sách Hà Nội trở thành một trong những điểm giới thiệu sách của thủ đô, nơi gặp gỡ, trao đổi nghề nghiệp của các tác giả, nhà xuất bản, không gian văn hóa, giới thiệu sách và phát triển văn hóa đọc.

Tổng kết hoạt động phố sách, bà Nguyễn Ngọc Hà - Phó giám đốc trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao quận Hoàn Kiếm, Phó ban quản lý phố sách Hà Nội - cho biết trong hai năm đầu thành lập, lượng khách đến phố sách tăng dần, tập trung trong các sự kiện lớn do các đơn vị, nhà sách tổ chức.

Từ năm 2020, do tác động của đại dịch nên lượng khách tới giảm đáng kể. Từ tháng 3 năm nay, lượng khách tăng dần trở lại. Tổng cộng, phố sách đón hơn 3 triệu lượt khách.

Là không gian dành cho sách, các gian hàng luôn đảm bảo lượng sách, báo, tạp chí đạt 85-90%. Sách bán, trưng bày đều là những xuất bản phẩm hợp pháp, chất lượng. Trong 5 năm, số sách bán ra đạt hơn 2 triệu bản, doanh thu hơn 41 tỷ đồng .

Trong 5 năm, phố sách Hà Nội đã tổ chức 262 sự kiện. Hàng năm, tại đây diễn ra hoạt động Phố sách Xuân từ mùng 3 Tết đến hết 10 Tết. Từ năm 2022, Phố sách Xuân được tổ chức từ 27 tháng chạp đến mùng 6 Tết, là điểm du xuân văn hóa của người Hà Nội. Đây cũng là nơi diễn ra hội thi giới thiệu sách của thiếu nhi quận Hoàn Kiếm dịp hè hàng năm.

Phố sách Hà Nội là nơi diễn ra nhiều hoạt động tọa đàm về sách hay, giao lưu giữa tác giả, người làm sách với độc giả. Đây cũng là điểm tổ chức các hoạt động xã hội như đổi giấy lấy cây…

Phố sách Hà Nội được chọn để tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, sự kiện văn hóa, nghệ thuật. Hàng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày lễ lớn, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, thư viện quận Hoàn Kiếm đều tổ chức tọa đàm chuyên đề, thi giới thiệu sách theo chủ đề. Các chủ đề được thay đổi hàng năm về anh hùng dân tộc, tấm gương người tốt, việc tốt, tình yêu quê hương đất nước…

Thiếu nhi trải nghiệm tại phố sách. Ảnh: Hiền Anh.

Để phố sách hoạt động hiệu quả hơn

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, vận hành phố sách còn một số điểm chưa phù hợp thực tiễn. Bà Nguyễn Ngọc Hà cho biết phố sách do đơn vị hành chính sự nghiệp quản lý, vận hành (quản lý công) nhưng kinh phí quản lý, vận hành do các đơn vị, nhà sách đóng góp và vận động xã hội hóa. Do đó, các hoạt động chưa đạt hiệu quả bởi thiếu kinh phí mua sắm trang thiết bị, thiếu kinh phí tổ chức các hoạt động về sách, văn hóa đọc trong năm.

Các đơn vị hoạt động tại phố sách cũng đưa ra đề xuất để hoạt động hiệu quả hơn. Bà Ngô Thị Thu Ngần - đại diện Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam - đề xuất phố sách bổ sung thêm phòng hội trường để phục vụ tốt hơn cho thiếu nhi đọc sách trong điều kiện thời tiết không phù hợp, đặt thêm ghế đá cho độc giả nghỉ chân; kêu gọi các trường học, hội, đoàn tổ chức chương trình văn hóa tại phố sách.

Bà Ngần cũng đề xuất trong ban quản lý có người hiểu sách, yêu sách để thúc đẩy hơn nữa hoạt động văn hóa, kinh doanh tại phố sách.

Bà Phạm Thủy - Giám đốc Đối ngoại, Truyền thông Thái Hà Books - kiến nghị xây dựng kênh truyền thông riêng trên mạng xã hội của phố sách, lan tỏa giá trị của phố sách đến công chúng.

“Phố sách đã được quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất nhiều hơn, dịch bệnh cũng đã lui. Giờ đây, các gian hàng tại phố sách cần kết hợp nhịp nhàng hơn nữa, nhờ sự hỗ trợ của lãnh đạo các sở, ban, ngành để tăng tốc, phát huy hiệu quả của phố sách”, bà Thủy nói.

Đánh giá cao kết quả đạt được, ông Chử Xuân Dũng - Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - nói sau 5 năm, phố sách đã khẳng định được vai trò, vị trí trong đời sống xã hội thủ đô.

Lãnh đạo thành phố đề nghị quận Hoàn Kiếm, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền để phố sách Hà Nội hoạt động ngày càng hiệu quả, đáp ứng tốt nhất nhu cầu văn hóa của bạn đọc và du khách.