Phố phường Hà Nội qua 20 ngày giãn cách theo Chỉ thị 16

Bên cạnh những khu vực bị phong tỏa, Hà Nội có rất nhiều vùng xanh an toàn do tổ tự quản an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại đầu ngõ xóm, thôn trực tiếp giám sát, quản lý theo mô hình “3 lớp”, “4 tại chỗ”, để bảo vệ dân cư không để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài vào và lây nhiễm chéo trong địa bàn.