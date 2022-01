Phố ông đồ ở TP.HCM nhộn nhịp trong ngày đầu mở cửa

Đây là năm thứ 9 Minh Đức (sinh năm 1990) ngồi cho chữ ở phố ông đồ. Không nhập được mặt hàng mới do dịch, năm nay anh chỉ bày bán những vật phẩm, quà lưu niệm cũ. “Cứ đến giáp Tết là tôi ra đây cho chữ. Các chữ cầu may mắn, bình an như Phúc, Lộc, Thọ, Như Ý, Cát Tường được khách đặt mua nhiều nhất”, anh Đức nói.