Phó hiệu trưởng ở Tây Ninh dâm ô với nhiều nữ sinh

Một phó hiệu trưởng THCS ở Tây Ninh bị cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam do có hành vi dâm ô với nhiều nữ sinh của trường.

Thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh chiều nay (6/7) cho hay Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Trác (SN 1978, phó hiệu trưởng trường THCS Long Khánh) để điều tra về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trường THCS Long Khánh. Ảnh: H.T.

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện KSND huyện Bến Cầu phê chuẩn.

Ông Trác là người bị bị phụ huynh và nữ sinh lớp 9 của trường THCS Long Khánh tố cáo có hành vi ôm hôn lên má, sờ ngực, mông và vùng nhạy cảm của nữ sinh tại phòng làm việc của vị này vào tháng 5 vừa qua.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, THCS Long Khánh đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Trác, đồng thời Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu cũng vào cuộc điều tra dấu hiệu dâm ô đối với ông này.

Từ những dấu hiệu nêu trên, cơ quan CSĐT đã xác định ông Trác đã có dấu hiệu về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi nên đã tiến hành khởi tố để tiếp tục điều tra.