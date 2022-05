Phó hiệu trưởng ở Tây Ninh bị tố sàm sỡ học sinh tại phòng làm việc

Phó hiệu trưởng trường THCS Long Khánh (Tây Ninh) bị tố có hành vi sàm sỡ nữ sinh. Tuy nhiên, vị này nói bị "vấp quạt điện" rồi thấy nữ sinh có nốt ruồi nên lấy tay chạm vào.

Ngày 13/5, phụ huynh tên Q. có con gái tên là C. đang học tại Trường THCS Long Khánh (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) có đơn gửi các cơ quan chức năng, tố cáo hành vi xâm hại thân thể trẻ vị thành niên của ông N.V.T. (hiện là Phó hiệu trưởng trường THCS Long Khánh).

Theo đơn, khoảng 8h30 ngày 10/5, tất cả học sinh trường THCS Long Khánh vừa thi xong môn Toán học kỳ 2 và được nghỉ giải lao 15 phút để tiếp tục thi môn thứ hai. Nữ sinh C. đi từ phòng học về hướng ghế đá, trước phòng truyền thống của trường để ôn bài cùng với bạn.

Lúc này ông N.V.T. đứng trên ban công lầu 1 trước phòng hiệu phó gọi nữ sinh C. Nghe thầy gọi, nữ sinh C. liền đi lên, lúc này, thầy ông N.V.T. đã vào phòng làm việc.

Tại phòng hiệu phó, ông N.V.T. đã có hành vi dâm ô với nữ sinh C. như hôn lên má, sờ ngực, mông, ấn vào vùng nhạy cảm của nữ sinh...

Trong bản tường trình gửi Phòng GD&ĐT huyện Bến Cầu và hiệu trưởng trường THCS Long Khánh hôm 15/5, ông T. xác nhận có gọi nữ sinh C. lên phòng làm việc.

Theo ông T., khi ông T. đứng lên, vướng vào cái quạt điện để bàn nên đụng phải người nữ sinh C., cùng lúc đó, ông T. có thấy trên mặt em C. có nốt ruồi nên lấy tay đụng và nói nốt ruồi sẽ rất tốt.

Ông Đỗ Quang Trường (Chủ tịch UBND xã Long Khánh) xác nhận với báo chí việc chính quyền địa phương có nhận trình báo của gia đình nữ sinh C., hiện vụ việc trong quá trình xác minh, làm rõ.

Ông Lê Khắc Chinh (Hiệu trưởng trường THCS Long Khánh) cho biết nhà trường có nắm thông tin phản ánh việc thầy T. có hành vi sàm sỡ với nữ sinh C., nhưng chỉ là một chiều, do em C. kể lại cho mẹ. Do nhà trường không lắp camera, cũng không có ai chứng kiến, vụ việc phải chờ kết luận điều tra của công an.