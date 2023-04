Phó hiệu trưởng ở Gia Lai tham gia đường dây cá độ bóng đá 10 tỷ đồng

Liên quan đến đường dây cá độ bóng đá vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai triệt phá, một phó hiệu trưởng trường tiểu học được xác định có tham gia đánh bạc.

Ngày 21/4, ông Nguyễn Văn Anh, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị đang chờ kết luận của cơ quan điều tra để có hình thức xử lý đối với ông Hồ Văn Huân (53 tuổi, trú thôn Thiên An, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh), Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Chu Trinh.

Ông Huân là người vừa bị cơ quan công an bắt giữ, khởi tố về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Theo ông Nguyễn Văn Anh, sau khi ông Hồ Văn Huân bị bắt, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh đã bố trí người khác tạm thời đảm đương công việc của ông này cho đến khi có kết luận của cơ quan điều tra.

Ba trong số các bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Mới đây, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh, Công an huyện Chư Pưh tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà ở của Nguyễn Thanh Bình (43 tuổi, trú thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh) và Trương Viết Việt (33 tuổi, trú thôn Phú An, xã Ia Le, huyện Chư Pưh), phát hiện các tài liệu, tang vật liên quan hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng.

Lực lượng công an đã truy tìm, vận động những người đã lấy tài khoản từ Bình và Việt để cá độ bóng đá, trong đó có Hồ Văn Huân (53 tuổi), Nguyễn Văn Quốc (33 tuổi, trú thôn Phú An, xã Ia Le, huyện Chư Pưh), Võ Danh Thành (41 tuổi, trú thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đầu tháng 2, Nguyễn Thanh Bình liên hệ với một người chưa rõ nhân thân, lai lịch để lấy tài khoản cá độ bóng đá trên mạng. Từ tài khoản chủ trên trang mạng, Bình đã chia ra nhiều tài khoản nhỏ giao cho nhiều người trên địa bàn huyện Chư Pưh để tham gia cá độ bóng đá.

Sau khi có được tài khoản cá độ bóng đá, các nghi phạm trên đã sử dụng máy tính xách tay, điện thoại di động thông minh truy cập thực hiện hành vi cá độ bóng đá. Cơ quan điều tra xác định các nghi phạm tham gia cá độ bóng đá hàng trăm trận, với số tiền 5-50 triệu đồng/trận. Tổng số tiền các nghi phạm cá độ bóng đá qua mạng tới thời điểm bị bắt giữ lên tới 10 tỷ đồng .