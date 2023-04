Phó giám đốc trạm đăng kiểm ở Hưng Yên bị tạm giam

Công an cáo buộc các bị can bỏ qua lỗi vi phạm về kiểm định đối với một số xe tải. Những lỗi này có thể gây mất an toàn khi lưu thông trên đường.

Ngày 31/3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết CQĐT đang mở rộng vụ án giả mạo trong công tác và nhận hối lộ, xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89-02S và 89-05D. Cùng ngày, CQĐT đã khởi tố, bắt giam thêm 2 bị can về tội Giả mạo trong công tác. Họ gồm Nguyễn Trung Hiếu (phó giám đốc trạm 89-05D) và Cao Xuân Sang (đăng kiểm viên bậc cao trạm 89-02S). Kết quả điều tra cho thấy từ ngày 7/4/2020 đến 27/4/2020, các bị can trên cùng Nguyễn Thanh Sơn (nguyên phó giám đốc, đăng kiểm viên trung tâm 89-02S, giám đốc trung tâm 89-05D, bị khởi tố hôm 24/2) đã bỏ qua các lỗi vi phạm của phương tiện khi tham gia dây chuyền kiểm định đối với một số xe tải. Bị can Cao Xuân Sang. Ảnh: CA Hưng Yên. Những lỗi này thuộc lỗi khiếm khuyết, hư hỏng quan trọng có thể gây mất an toàn kỹ thuật, ô nhiễm môi trường khi xe cơ giới tham gia giao thông. Theo quy định, các xe này không được cấp giấy chứng nhận kiểm định, phải sửa chữa để kiểm định lại. Tuy nhiên, các bị can vẫn cấp chứng nhận kiểm định đạt trái quy định. Trong buổi họp báo chiều 28/3, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết công an tại 32 địa phương trên cả nước đã khởi tố 64 vụ án, 506 bị can về 7 tội danh liên quan những sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm. Với hành vi trục lợi chính sách để hưởng lợi cá nhân với số tiền rất lớn, giai đoạn 2018-2022, các bị can và người liên quan còn câu kết với 73 công ty thiết kế, cải tạo có trụ sở tại 18 tỉnh, thành phố để kiểm định cho gần 40.000 phương tiện. Trong đó, nhiều xe cơ giới không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đạt kiểm định nhưng vẫn được cấp chứng nhận. Việc điều tra các cơ sở đăng kiểm khởi phát từ tháng 12/2022 khi Công an TP.HCM khám xét hàng loạt trung tâm đăng kiểm ở TP này và các tỉnh miền Tây. Giữa tháng 1, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng đã bổ sung vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm vào diện theo dõi, chỉ đạo. Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật. Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác… Lời khai của giám đốc người nước ngoài nghi sát hại nữ kế toán Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) bị Công an TP Pleiku (Gia Lai) bắt giữ khi lẩn trốn trên địa bàn và nghi phạm đã có lời khai về nguyên nhân vụ sát hại nữ kế toán. Tạm giữ giám đốc, phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Dương cho biết tạm giữ 5 người thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D (địa chỉ: 19/2 khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TP Thuận An).