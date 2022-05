Phó giám đốc sở ở Hà Giang bị bắt về tội nhận hối lộ

Cơ quan điều tra xác định ông Đặng Văn Thủy đã chỉ đạo hoãn kiểm tra thực địa một mỏ địa chất sau khi nhận tiền từ lãnh đạo doanh nghiệp.

Ngày 31/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đặng Văn Thủy (52 tuổi, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang) về tội Nhận hối lộ.

Bị can Đặng Văn Thủy. Ảnh: N.Lân.

Theo cơ quan điều tra, ngày 5/10/2021, ông Thủy tự ý ký giấy mời, triệu tập các thành viên của Sở Công Thương, Sở Xây dựng, UBND huyện Bắc Quang và UBND xã Đồng Tâm kiểm tra thực địa tại mỏ Đồng Tâm, huyện Bắc Quang.

Một ngày sau, ông Thủy nhận một số tiền từ Lê Khả Châu, Phó giám đốc Công ty TNHH Sơn Lâm, và chỉ đạo hoãn kiểm tra thực địa mỏ Đồng Tâm.

Tháng 11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại thôn Bản Buốt, xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang. Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can đối với 5 người, trong đó có Lê Khả Châu, Phó giám đốc Công ty TNHH Sơn Lâm.