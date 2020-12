Phó giám đốc Công an TP.HCM: ‘Đau xót khi nhiều cán bộ sai phạm’

Phó giám đốc Công an TP.HCM khẳng định việc tập thể Công an phường Phú Thọ Hòa nhận tiền của người vi phạm là rất đau xót nhưng phải xử lý nghiêm.

Chủ trì cuộc gặp mặt báo chí cuối năm, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, chia sẻ về việc một số cán bộ công an ở TP.HCM vi phạm pháp luật trong thời gian qua.

Phó giám đốc Công an TP.HCM khẳng định việc cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, nhận tiền của người vi phạm là sai phạm cố ý. Đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố 8 bị can về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

“Chúng ta rất đau xót về việc này. Một vi phạm rất lớn như thế, gần như cả tập thể công an phường, trong đó có cả người đứng đầu nhưng phải xử lý nghiêm. Lực lượng thực thi pháp luật thì phải chấp hành nghiêm pháp luật”, đại tá Quang thẳng thắn.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang nói về việc các cán bộ công an sai phạm trong thời gian qua. Ảnh: Lê Trai.

Đối với vụ trường gà ở quận 6, Công an TP.HCM cũng xác định có trách nhiệm của công an cơ sở, trước hết là Công an phường 3, quận 6 và Đội cảnh sát hình sự Công an quận 6 cùng một số đơn vị khác.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết quá trình điều tra vụ án này, Công an TP.HCM sẽ làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan. Trước mắt, Giám đốc Công an TP.HCM đã xác định một số cán bộ có trách nhiệm trong vụ việc này.

“Chúng tôi đã đình chỉ công tác đối với những cán bộ và thay đổi một số vị trí công tác để phục vụ cho việc kiểm tra, xác định trách nhiệm. Trong quá trình thanh tra, xác minh, Công an TP.HCM sẽ xử lý nghiêm trên tinh thần triệt để, nghiêm túc, không bao che”, Phó giám đốc Công an TP.HCM nói.

Trong kế hoạch ra quân trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ông Quang cho biết Công an TP.HCM có những yêu cầu, chỉ tiêu cụ thể trong từng lĩnh vực, xác định các loại tội phạm dễ xảy ra nhất và tập trung vào đấu tranh.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM phối hợp với các lực lượng Bộ Công an tổ chức tuần tra trấn áp tội phạm, tổ chức các giải pháp nghiệp vụ và tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương, nhằm nâng cao phong trào toàn dân phòng chống tội phạm, huy động được thế trận an ninh nhân dân và tạo thế gọng kìm phòng chống tội phạm.