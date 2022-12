Phó giám đốc Công an Quảng Ninh làm Phó cục trưởng Cảnh sát Kinh tế

Bộ Công an điều động đại tá Nguyễn Quang Phương giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03).

Chiều 15/12, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Đại tá Nguyễn Quang Phương.

Quyết định về công tác cán bộ nêu trên có hiệu lực từ ngày 15/12.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, khẳng định đại tá Nguyễn Quang Phương là người có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt. Đại tá Nơi tin tưởng đại tá Nguyễn Quang Phương trên cương vị nhiệm vụ mới, sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trình độ.

Đại tá Nguyễn Quang Phương sinh năm 1976, quê quán thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, trình độ thạc sĩ luật học. Ông từng là Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh, rồi phó giám đốc công an tỉnh này từ cuối tháng 2.

Trước đó, hôm 28/2, Công an tỉnh Quảng Ninh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03).