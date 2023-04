Phó giám đốc Công an Đồng Tháp làm Cục phó Cục Cảnh sát hình sự

Công an tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động cán bộ đối với thượng tá Bùi Đức Tài, Phó giám đốc Công an tỉnh.

Theo đó, thượng tá Bùi Đức Tài được bổ nhiệm, điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an. Gửi lời chúc mừng, đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đánh giá trong quá trình giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp từ tháng 5/2020 đến nay, thượng tá Bùi Đức Tài được đánh giá luôn tích cực nâng cao trình độ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Ông Tài đã cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mặt công tác thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cùng Ban giám đốc Công an tỉnh chúc mừng thượng tá Bùi Đức Tài. Ảnh: Công an Đồng Tháp. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp mong rằng trong thời gian tới, thượng tá Bùi Đức Tài tiếp tục giữ mối liên hệ với Công an Đồng Tháp, nhất là tăng cường công tác trao đổi, phối hợp và hỗ trợ trên lĩnh vực phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm trên lĩnh vực trật tự xã hội. Thượng tá Bùi Đức Tài, sinh năm 1979. Trước khi được điều động làm Phó giám đốc Công an Đồng Tháp vào tháng 5/2020, thượng tá Bùi Đức Tài là Trưởng phòng Tham mưu của Cục cảnh hình sự.