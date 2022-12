Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng mất tích

Sau 16 ngày tìm kiếm khắp nơi, người thân và cơ quan vẫn không liên lạc được với phó giám đốc chi nhánh ngân hàng.

Ông D. mất tích 16 ngày chưa rõ nguyên nhân

Ngày 13/12, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang phối hợp tìm kiếm ông T.V.D. (47 tuổi, Phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại xã Ea Toh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) mất tích hơn 2 tuần nay.

Nói về vụ việc này, lãnh đạo ngân hàng nơi ông D. công tác đã có văn bản gửi Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an TP Buôn Ma Thuột báo cáo về việc ông D. mất tích. Theo văn bản này, tối 27/11, ông D. đi ôtô cá nhân đến TP Buôn Ma Thuột gặp gỡ bạn bè. Tối cùng ngày, ôtô của ông D. va chạm với một xe hơi khác. Vụ việc được cơ quan công an xử lý, tạm giữ ôtô theo quy định.

Khoảng 1h ngày 28/11, ông D. mất tích không rõ nguyên nhân. Sau đó, người thân nỗ lực liên hệ qua điện thoại và qua các mối quan hệ nhưng không có kết quả. Hiện các số điện thoại liên lạc của ông D. đều tắt máy. Gia đình ông D. đăng tải thông tin lên mạng nhờ cộng đồng tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Ngân hàng nơi ông D. công tác cũng cho biết đơn vị đã tổ chức kiểm tra, rà soát công việc liên quan đến ông D. nhưng không phát hiện bất thường. Trong quá trình công tác, ông D. được đánh giá là cán bộ có đạo đức, hòa đồng với quần chúng, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có những mối quan hệ xã hội phức tạp.

“Cơ quan và gia đình đến nay vẫn tiếp tục tìm kiếm mọi thông tin nhưng gần như bất lực và không còn phương hướng khả thi”, nội dung văn bản nêu rõ. Phía ngân hàng mong cơ quan công an vào cuộc để điều tra theo quy định của pháp luật.