Phó cục trưởng Cảnh sát kinh tế làm Giám đốc Công an Thái Bình

Bộ Công an điều động, phân công thượng tá Trần Văn Phúc giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình thay cho đại tá Nguyễn Thanh Trường.

Chiều 29/9, Bộ Công an công bố quyết định điều động, phân công thượng tá Trần Văn Phúc, Phó cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) của Bộ Công an, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Trước đó, đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Tại buổi lễ phân công nhân sự, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng thượng tá Trần Văn Phúc nhận nhiệm vụ mới.

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị tân Giám đốc Công an Thái Bình cùng Đảng ủy, Ban giám đốc công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng công an tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Đầu năm 2020, trung tá Trần Thanh Hiển, Phó cục trưởng C03, cũng được điều động, bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.