Phó cục trưởng C06: Liên thông dữ liệu dân cư để chống dịch

Lãnh đạo Cục C06 cho biết Bộ Công an đang đẩy nhanh tiến độ cung cấp ứng dụng VNEID để người dân dễ dàng khai báo y tế qua điện thoại di động.

Sau chuỗi ngày thần tốc triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Căn cước công dân (CCCD), thượng tá Tô Anh Dũng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), cho biết 2 kế hoạch cải cách hành chính trên đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, Phó cục trưởng C06 đã chia sẻ với Zing về những dấu ấn và mục tiêu liên quan các dự án về cơ sở dữ liệu quốc gia.

Hơn 200.000 cảnh sát tham gia cấp CCCD

- Hai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và CCCD gắn chip được kỳ vọng là nền tảng để xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, thay thế cho việc quản lý bằng giấy tờ. Theo ông, vì sao 2 dự án được coi là bước đột phá trong quản lý dân cư?

- Bộ Công an đã vận hành chính thức 2 hệ thống này từ ngày 1/7. Việc này không chỉ tạo ra bước đột phá trong quản lý dân cư, mà còn là nền tảng xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, tiến tới xã hội số, công dân số.

Thông qua 2 dự án, phương thức quản lý hành chính cũng được thay đổi từ thủ công bằng giấy tờ sang phương thức quản lý bằng công nghệ thông tin. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả, thúc đẩy chuyển đổi số trên mọi mặt của đời sống xã hội.

Người dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tập trung làm CCCD gắn chip trong đêm. Ảnh: Việt Linh.

Ngoài ra, 2 hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia còn giúp quản lý con người, từ sổ hộ khẩu giấy sang quản lý bằng điện tử thông qua mã số định danh cá nhân. Các hệ thống đã có thể tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia; với các bộ, ngành, địa phương và sẵn sàng liên thông quốc tế, đồng thời có tính bảo mật cao.

- Để triển khai và sớm hoàn thành 2 dự án, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và lực lượng công an cả nước đã nỗ lực như thế nào?

- Hai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý CCCD là các dự án công nghệ thông tin lớn, triển khai trong thời gian ngắn với khối lượng công việc khổng lồ, chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, thủ tục pháp lý phức tạp và phạm vi triển khai rộng với hơn 15.000 điểm từ Trung ương đến cấp xã. Số lượng thông tin dân cư cần phải thu thập, làm sạch là khoảng 100 triệu. Ngoài ra, công tác triển khai thực hiện trong tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng đến tiến độ.

Hơn 200.000 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng gồm Cục C06 và công an các đơn vị, địa phương đã nỗ lực với tinh thần quyết tâm cao nhất, tranh thủ từng giờ từng phút, làm ngày, làm đêm, đi đến từng xã, phường, bản làng vùng cao. Trong đó có cả những địa bàn ở xa, giáp biên giới, hải đảo và miền núi.

Nhiều cách làm sáng tạo đã được vận dụng với phương châm “gần làm đêm, xa làm ngày, dễ làm trước, khó làm sau, tập trung trước, phân tán sau”. Nhiều cán bộ, chiến sĩ phải xa gia đình hàng tháng, thường xuyên tập trung trí tuệ, thời gian, công sức để nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với việc hoàn thành sứ mệnh, chiến dịch đã ghi nhận trách nhiệm, sự cống hiến của hàng trăm nghìn cán bộ, chiến sĩ. Rất nhiều đơn vị, cá nhân điển hình đã được Bộ trưởng Công an trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Căn cước công dân gắn chip có thể lưu trữ hơn 20 trường dữ liệu của công dân. Ảnh: Hoàng Lam.

- Xin ông cho biết hiện nay, tiến độ của 2 dự án đã đạt được kết quả ra sao? Cục C06 đã có được những thành quả gì sau thời gian triển khai các dự án?

- Đến nay, Cục C06 đã hình thành Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ ngày 1/7, trung tâm đã chính thức vận hành hai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân gắn chip.

Cục C06 đã hoàn thành thu thập, bổ sung thông tin dân cư trên cả nước, làm sạch dữ liệu, đồng bộ vào hệ thống và cấp mã số định danh cho công dân toàn quốc.

Đặc biệt, trong thời gian ngắn, Cục C06 đã hoàn thành triển khai chiến dịch cấp thẻ CCCD gắn cho công dân và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp. Đến nay, cả nước đã thu nhận trên 57 triệu hồ sơ CCCD, in và trả trên 33 triệu thẻ cho công dân. Bộ Công an đang tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ in và trả thẻ căn cước gắn chip trong thời gian sớm nhất.

Bộ Công an sẽ cung cấp ứng dụng khai báo y tế

- Vậy việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các bộ, ngành và địa phương đã được triển khai ra sao? Xin thượng tá cho biết kết quả?

- Hiện nay, Cục C06 đã triển khai kết nối thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Bộ Tư pháp để cung cấp số định danh cá nhân cho trẻ em mới sinh; kết nối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện xác thực thông tin công dân góp phần nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh.

Bộ Công an đang khẩn trương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của các bộ, ngành, địa phương.

Sắp tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư, triển khai các ứng dụng và tiện ích của thẻ CCCD gắn chip để ứng dụng nhiều hơn, hiệu quả hơn.

Một số mục tiêu được đặt ra như triển khai như Hệ thống CCCD điện tử, các ứng dụng trên các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng hay máy tính cá nhân phục vụ các giao dịch hành chính công, giao dịch điện tử, thương mại, thanh toán. Lúc đó, người dân được toàn quyền kiểm soát, chia sẻ dữ liệu của họ với các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

Trung tâm DLQGVDC với chức năng quản lý, vận hành 2 dự án. Ảnh: Hoàng Lam.

- Để tiếp tục sứ mệnh về kết nối và liên thông dữ liệu, Cục C06 có kế hoạch gì trong việc vận dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp?

Từ ngày 11/8, Trung tâm DLQGVDC thuộc Cục C06 đã triển khai hệ thống phần mềm khai báo di chuyển nội địa. Bộ Công an đã trao đổi với Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông liên kết dữ liệu để thống nhất một biểu mẫu tờ khai y tế và sử dụng mã QR duy nhất cho mỗi cá nhân.

Hệ thống khai báo di chuyển nội địa giúp công dân ít phải khai báo các thông tin hơn. Các trường thông tin cũng được chia sẻ, xác thực với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó đảm bảo mức độ chính xác của thông tin, nâng cao hiệu quả truy vết phòng chống dịch.

Sau khi khai báo trên website suckhoe.dancuquocgia.gov.vn, người dân được cấp một mã QR rất tiện lợi để lưu thông nhanh chóng qua các chốt soát kiểm dịch trên toàn quốc.

Có thể nói rằng hệ thống khai báo di chuyển nội địa do Bộ Công an cung cấp giúp đơn giản hóa thủ tục khai báo và tiết kiệm thời gian hơn cho người dân. Phần mềm còn mang lại hiệu quả, giúp truy vết F0, F1, F2 bằng công nghệ thông tin. Ngoài ra, công dân sẽ nhận được thông báo về tình hình dịch bệnh có liên quan nhờ việc khai báo thông tin chính xác và xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hiện nay, Bộ Công an đang đẩy nhanh tiến độ cung cấp ứng dụng có tên VNEID trên thiết bị di động để người dân dễ dàng sử dụng hơn khi khai báo y tế.