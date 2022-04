Phó chủ tịch xã lấp liếm vụ san hô ở vịnh Quy Nhơn bị tàn phá?

Clip quay lại hiện trạng san hô chết hàng loạt được thợ lặn thực hiện ngày 29/3/2022, nhưng phó chủ tịch UBND xã Nhơn Lý lại cho rằng clip được quay năm 2021.

Sáng 11/4, trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cho biết đã chỉ đạo ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp với UBND TP Quy Nhơn và tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Lý khảo sát, đánh giá, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng san hô tại điểm du lịch Hòn Sẹo chết hàng loạt.

"Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định nói chung, TP Quy Nhơn nói riêng bị hạn chế. Vì vậy, việc tắm biển hay lặn ngắm san hô hầu như không có. Do vậy, chúng ta phải đánh giá lại nguyên nhân san hô chết là do thủy triều, do biến đổi khí hậu hay còn nguyên nhân nào khác", ông Nguyễn Phi Long nói.

San hô chết hàng loạt ở điểm du lịch Hòn Sẹo được ngư dân địa phương ghi lại ngày 29/3/2022.

Trước đó, Người Lao Động phản ánh về việc san hô ở điểm du lịch Hòn Sẹo bị tàn phá nghiêm trọng. Cụ thể, chỉ sau vài tháng ngành du lịch địa phương "đóng cửa" vì dịch Covid-19, nhiều diện tích rạn san hô ở Hòn Sẹo bị chết hàng loạt, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái biển trong khu vực. Theo nhiều ngư dân địa phương, việc san hô ở Hòn Sẹo chết hàng loạt gần đây là do một nhóm người ở tỉnh khác thường xuyên đến lén lút bẻ trộm vào ban đêm.

Tình trạng này diễn ra thời gian dài nhưng trả lời phóng viên, ông Nguyễn Thành Danh, Phó chủ tịch UBND xã kiêm Tổ trưởng Cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Lý, nói rằng chưa nắm được thông tin. Trong khi đó, lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh Bình Định cho biết có nghe thông tin san hô ở vùng biển xã Nhơn Lý bị tàn phá và đang chỉ đạo kiểm tra.

Ngày 4/4, UBND TP Quy Nhơn có văn bản gửi UBND xã Nhơn Lý và các cơ quan chức năng về việc kiểm tra tình trạng khai thác san hô trái phép trên địa bàn xã này.

Trên cơ sở đó, chiều 6/4, UBND xã Nhơn Lý tổ chức cuộc họp với các ngành chức năng tỉnh Bình Định và TP Quy Nhơn để xác minh thông tin san hô ở vịnh Quy Nhơn bị tàn phá. Cuộc họp do ông Nguyễn Thành Danh chủ trì.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Danh cho rằng các clip "thảm sát" san hô ở vịnh Quy Nhơn đăng trên Người Lao Động ngày 31/3/2022 được quay vào năm 2021 chứ không phải gần đây. Tuy nhiên, ông Đinh Văn Bên, chủ doanh nghiệp du lịch biển Leng Keng 2 ở xã Nhơn Lý, khẳng định các clip này do đội thợ lặn của doanh nghiệp ông quay ngày 29/3/2022.

"Hòn Sẹo là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Bình Định, thời gian qua thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, tắm biển, lặn ngắm san hô. Bức xúc trước tình trạng san hô ở đây bị tàn phá dẫn đến chết hàng loạt, tôi đã nhờ anh em đội thợ lặn của doanh nghiệp quay lại clip để phản ánh với báo chí. Ngày 29/3/2022, sau khi thợ lặn quay lại 3 clip san hô ở Hòn Sẹo chết hàng loạt, tôi gửi ngay cho phóng viên Người Lao Động", ông Bên quả quyết.

Theo ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý, đến ngày diễn ra cuộc họp - chiều 6/4 (sau khi Người Lao Động phản ánh khoảng 1 tuần), chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng vẫn chưa thể kiểm tra được hiện trạng san hô tại Hòn Sẹo. Nguyên nhân là thời điểm này, khu vực Hòn Sẹo có sóng to, gió lớn nên việc lặn biển để kiểm tra chưa thể thực hiện.

"Sau khi Người Lao Động phản ánh việc san hô ở Hòn Sẹo chết hàng loạt, tôi đã chỉ đạo anh Nguyễn Thành Danh làm việc với ông Đinh Văn Bên và những người liên quan, xác minh xem họ có phản ánh như vậy không. Nếu thực tế họ đã thông tin như vậy thì phải ghi nhận để có hướng giải quyết. Tuy nhiên, sau đó không thấy anh Danh báo cáo lại", ông Dũng nói.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, ông Đinh Văn Bên cho biết sau khi Người Lao Động phản ánh việc san hô ở Hòn Sẹo chết hàng loạt, hơn 10 ngày qua vẫn chưa có cán bộ nào ở xã Nhơn Lý liên hệ với ông và đội thợ lặn của doanh nghiệp để hỏi về việc này.