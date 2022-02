Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu trả lời trực tuyến độc giả Zing

Quản lý nguồn nước là một trong những thách thức lớn nhất mà cá thế hệ sau phải đối mặt. Bạn cũng biết đấy, tôi là người Hà Lan, chúng tôi phải xử lý vấn đề nước ngay từ khi lập quốc, do hầu hết lãnh thổ chúng tôi ở dưới mực nước biển. Tôi biết rằng, đối với đồng bằng sông Mekong, đây sẽ là thách thức cho các thế hệ sắp tới, nhưng cũng có thể xử lý bằng công nghệ. Điều đầu tiên, chúng ta cần ngăn chặn mọi thứ vượt qua khỏi cần kiểm soát, ngăn nhiệt độ vượt quá 1,5 độ C. Giờ đây, ở mức tăng nhiệt độ 1,1 độ C, chúng ta đã thấy hiện tượng thời tiết thất thường đã xảy ra ở đồng bằng sông Mekong. Chúng ta cần quản lý nguồn nước, cần có giải pháp qua cơ sở hạ tầng.