Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác bầu cử tại TP.HCM

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị TP.HCM làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và ngăn chặn hành vi lợi dụng dân chủ để phá hoại bầu cử.

Tại buổi kiểm tra công tác bầu cử tại TP.HCM chiều 19/4, Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Ủy ban bầu cử và chính quyền các cấp tại thành phố tiếp tục bám sát các nội dung, phần việc theo đúng thời gian biểu của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

"Thời gian từ nay đến ngày bầu cử 23/5 không còn nhiều. Trước mắt, thành phố cần hoàn tất lập, niêm yết danh sách cử tri, công bố danh sách chính thức người ứng cử, các phần việc liên quan đến phân bổ người về đơn vị bầu cử hay chuẩn bị địa điểm bầu cử, tiếp xúc vận động bầu cử cần sớm hoàn tất", Phó chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại TP.HCM. Ảnh: Hoàng Quy.

Ngoài ra, ông Tỵ cũng đề nghị TP.HCM cần làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ để phá hoại bầu cử. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cần được phân cấp cụ thể, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

"Dự báo tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội gần thời gian bầu cử sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường. Cấp ủy, lãnh đạo các cấp cần quan tâm việc chuẩn bị các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, có phương án ứng phó cho từng tình huống", ông Tỵ chỉ đạo.

Trước bối cảnh dịch bệnh các nước láng giềng vẫn diễn ra phức tạp, ông Đỗ Bá Tỵ yêu cầu ngành y tế của thành phố theo dõi chặt tình hình, chủ động các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch thời điểm trước, trong và sau bầu cử.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Đức Hải cho biết những phần việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được thành phố đảm bảo đúng tiến độ.

Sáng cùng ngày, đoàn giám sát, kiểm tra đã đi thực tế tại khu vực bỏ phiếu ở xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) và khảo sát tại Trung tâm chỉ huy Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an TP.HCM.