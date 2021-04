Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn bị đình chỉ sinh hoạt Đảng

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đình chỉ sinh hoạt Đảng với ông Hồ Đình Tùng, Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn, sau khi người này bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 15/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Hồ Đình Tùng, Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn, để phục vụ công tác điều tra.

Quyết định được đưa ra căn cứ quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Tùng về tội Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thời gian đình chỉ sinh hoạt Đảng tính theo thời hạn quy định của pháp luật (kể cả gia hạn nếu có).

Ông Hồ Đình Tùng. Ảnh: V. Dũng.

Ngày 13/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Đình Tùng (57 tuổi, Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn) về tội Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ông Tùng từng giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) trong 2 nhiệm kỳ. Tháng 9/2020, ông Tùng được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cuối tháng 5/2020, một clip được phát tán trên mạng xã hội tố ông Tùng nhận tiền hối lộ từ doanh nghiệp. UBND thị xã Nghi Sơn sau đó đã đề nghị công an vào cuộc làm rõ.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người liên quan để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.