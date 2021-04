Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn bị bắt

Công an tỉnh Thanh Hóa khám xét nơi ở và làm việc của ông Hồ Đình Tùng, Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn, để điều tra những sai phạm của người này.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Đình Tùng, Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa), tối 12/4, để làm rõ hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở và làm việc của ông Tùng, thu nhiều tài liệu liên quan.

Ông Tùng từng giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) hai nhiệm kỳ. Tháng 9/2020, ông được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Hồ Đình Tùng. Ảnh: V. Dũng.

Theo cơ quan điều tra, cuối tháng 5/2020, một clip được phát tán trên mạng xã hội tố ông Tùng nhận tiền hối lộ từ doanh nghiệp. UBND thị xã Nghi Sơn sau đó đã đề nghị công an vào cuộc làm rõ.

Lúc đó, ông Tùng xác nhận người trong clip là mình nhưng khẳng định "đã chạy theo để trả lại số tiền".

Vị phó chủ tịch sau đó có đơn trình báo công an và các cơ quan chức năng cho rằng nhóm người trên đã gài bẫy, quay clip để tống tiền ông.

Theo ông Tùng, hồi giữa tháng 5/2020, nhóm người trên đã vào phòng làm việc của ông để trao đổi về việc làm thủ tục mua lại một mỏ đất đã hết hạn.

Trong lúc nói chuyện, có một người đưa tiền và quay clip lại. Sau đó, ông nhận được thư với nội dung đe dọa phải đưa 5 tỷ đồng cho nhóm người này, nếu không sẽ ảnh hưởng đến uy tín, sự nghiệp.

Khi ông Tùng không làm theo, họ đã đăng clip lên mạng xã hội tố ông nhận tiền nhận hối lộ.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người liên quan để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.