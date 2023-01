Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ tăng giá nhẹ ngày đầu năm

“Thiên đường ẩm thực” Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM) vốn là điểm hẹn hò lý tưởng của giới trẻ vì sự bình dị, gần gũi và nhiều món ăn độc lạ.

Tuy nhiên, trong ngày đầu năm mới, lượng khách đổ về đây khá thưa thớt. Nhiều hàng quán cũng treo biển nghỉ Tết dài ngày khiến không ít bạn trẻ tiếc nuối vì lỡ cơ hội thưởng thức món yêu thích. Quá giờ ăn tối, con phố mới bắt đầu nhộn nhịp hơn.

Bên cạnh đó, một số cửa tiệm thông báo điều chỉnh giá bán trong mùa Tết với mức tăng 5.000-10.000 đồng.

Chiều tối mùng 1 Tết Nguyên đán, Thúy Anh (27 tuổi) đã có mặt tại phố ăn uống. Sau khi dạo một vòng quanh khu chợ, cô quyết định tấp vào hàng nem nướng vì bị hấp dẫn bởi mùi gia vị thơm nồng.

10 năm sống tại tiểu bang Texas (Mỹ), từng trải nghiệm nhiều nền ẩm thực khác nhau, Thúy Anh khẳng định đồ ăn Việt Nam luôn có nhiều yếu tố đặc biệt thu hút mình.

Chia sẻ với Zing, cô cho biết đã được nhiều bạn bè giới thiệu về “thiên đường ăn vặt” này. Muốn thử món trà đào dầm trứ danh, song Thúy Anh đành ngậm ngùi hẹn dịp khác vì quán nghỉ đến mùng 10 âm lịch.

“Khá lâu rồi tôi mới về Việt Nam đúng mùa Tết. Đường sá, phố phường vẫn giống với hình ảnh trong ký ức”, cô nói.

Theo lịch trình, Thúy Anh sẽ bay về Mỹ trong sáng mùng 2. Do đó, cô sẽ tranh thủ đến vài điểm ăn uống nổi bật khác tại TP.HCM để thưởng thức các món mình nhớ nhung suốt thời gian qua.

Tranh thủ tối đầu năm, Mỹ Huyền và bạn trai Thanh Giàu (cùng 23 tuổi) chở nhau từ quận 12 sang phố ẩm thực tại quận 10. Theo cô, đây là điểm đến yêu thích của cả hai. Tuy nhiên, vì ngại cảnh đông đúc nên đôi trẻ chỉ ghé qua vào những dịp rảnh rỗi.

Thay vì chọn hàng quán sang trọng, Huyền và bạn trai lại thích bắt đầu năm mới bằng bữa ăn vỉa hè.

Với khoảng 100.000 đồng, cả hai mua được 2 phần gà và tôm rán nóng hổi cùng nước uống. Hai người trẻ khẳng định đây chỉ mới là bước “khởi động”, cũng như sẵn sàng chi thêm vài trăm nghìn đồng để thỏa cơn thèm đồ vặt.

“Lúc chúng tôi tới, khu chợ vẫn còn khá vắng vẻ dù đã đến giờ ăn tối. Cả hai khá bất ngờ, vì mấy lần trước phải xếp hàng mất thời gian mới tới lượt. Tôi còn nói đùa hôm nay ‘số đỏ’ khi lần đầu tiên được ăn uống trong khung cảnh yên tĩnh, không chen chúc như thế này”, Giàu bày tỏ.

Rời khỏi quán kem bơ, Thảo Nguyên (22 tuổi) và Tiến Tài (21 tuổi), cùng ngụ quận Bình Tân (TP.HCM), cho biết giá các món tăng thêm khoảng 5.000 đồng/món. Cả hai cho biết ăn xong, tính tiền mới được nhân viên thông báo.

“Thu thêm tiền là vấn đề phổ biến của các cơ sở ăn uống trong dịp Tết. Ngày đầu năm nên chúng tôi cũng vui vẻ mở ‘hầu bao’ hào phóng một chút, xem như lì xì chủ tiệm”, Nguyên chia sẻ.

Sau khi dạo vòng quanh khu chợ, đôi trẻ quyết định dừng lại ở tiệm đồ nướng quen thuộc. Nguyên và người yêu chọn chỗ này vì giá cả phải chăng, thịt được tẩm ướp đậm vị, khá vừa miệng.

Tuy con phố không quá đông đúc như thường ngày, hai bạn trẻ vẫn phải đợi hơn 30 phút mới nhận được phần ăn. Với ngân sách 500.000 đồng, Nguyên và Tài dự tính ghé qua thêm vài khu ăn vặt khác để tiếp tục tour ăn uống đầu năm.

“Thú thật, tìm chỗ ăn mùa lễ Tết khá khó nhằn bởi hầu hết hàng quán đều đóng cửa. Do đó, khu ăn vặt này là lựa chọn hàng đầu nhờ đa dạng hàng quán, lại có mức giá hợp túi tiền sinh viên”, Nguyên nói thêm.

Quán kem bơ, rau má của chị Phương (40 tuổi) cũng nâng giá nhẹ trong dịp Tết Nguyên đán.

Cụ thể, tất cả món nước đều tăng thêm 5.000-10.000 đồng. Do mở bán xuyên suốt, phần phụ thu sẽ được chị chia ra để trả phụ cấp cho nhân viên, bù đắp chi phí vận chuyển và nguyên liệu.

Tuy nhiên, thay đổi này chỉ áp dụng tạm thời trong những ngày nghỉ lễ và sẽ về lại mức bình thường sau mùng 10. Bên cạnh đó, chủ quán cũng chủ động trò chuyện với khách hàng, mong mọi người ủng hộ và cảm thông cho việc kinh doanh những ngày đầu năm.

Tương tự, chị Thảo, chủ gian hàng bánh chuối Thái Lan, cũng thông báo tăng giá. Mỗi phần sẽ được bán với mức 45.000-50.000 đồng tùy vị khách chọn, thay vì 35.000-40.000 đồng như bình thường.

Chị cho biết chỉ bán hết mùng 1, tạm nghỉ mùng 2 để thăm họ hàng và bắt đầu mở lại từ ngày hôm sau. Dù trong dịp Tết, thời gian hoạt động của tiệm vẫn từ 16h đến tối muộn.

“Ngày đầu năm, mọi người thường ra phố muộn hơn vì còn nhiều việc phải lo. Do vậy, dù chỉ có vài khách lai rai từ lúc mở hàng, tôi không quá lo lắng. Hy vọng đến tối khu này sẽ đông đúc, nhộn nhịp hơn. Điều tôi mong muốn nhất trong năm mới là công việc làm ăn suôn sẻ, giá cả ổn định để các tiểu thương nhập hàng thuận lợi”, chị nói.

