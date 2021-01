Phim 'Yêu nữ thích hàng hiệu' được nhắc lại giữa cú sốc của Prada

Giữa “tâm bão” liên quan đến Trịnh Sảng và nhãn hàng Prada, bộ phim “The Devil Wears Prada” được cư dân mạng nhắc lại như một phép liên tưởng cho mối quan hệ giữa hai bên.

Trịnh Sảng và Prada - đây có lẽ là hai cái tên được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc trong những ngày qua. Một bên là nữ thần thanh xuân của Trung Quốc, bên còn lại là thương hiệu thời trang cao cấp.

Scandal lén kết hôn, thuê người mang thai hộ rồi nuôi ý định bỏ con khi thai vừa mới 7 tháng tuổi từ minh tinh họ Trịnh đã giáng một đòn đau vào chiến lược kinh doanh của Prada tại thị trường châu Á. Do đó, chỉ sau 9 ngày hợp tác, Prada quyết định xóa bỏ vai trò đại sứ thương hiệu của Trịnh Sảng.

Trước đó, một đại diện khác của Prada ở châu Á là nữ ca sĩ Irene cũng bị chỉ trích dữ dội vì scandal xúc phạm, lăng mạ một biên tập viên thời trang. Sau hàng loạt bê bối của các mỹ nhân làm đại sứ, dư luận cho rằng Prada đang rơi vào giai đoạn "đen đủi".

Hiện, giữa những ồn ào quanh scandal rúng động của Trịnh Sảng, cư dân mạng Trung Quốc gọi đó là “the devil does wear Prada” và nhắc lại tên bộ phim The Devil Wears Prada (Yêu nữ thích hàng hiệu). Tên phim bỗng trở thành từ khóa gây chú ý.

Cư dân mạng Trung Quốc dùng tựa phim The Devil Wears Prada để nói về Trịnh Sảng.

The Devil Wears Prada là bộ phim điện ảnh Mỹ ra rạp vào năm 2006. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn Lauren Weisberger, do đạo diễn David Frankel "cầm trịch" và quy tụ dàn diễn viên tên tuổi gồm Meryl Sheep, Anne Hathaway, Emily Blunt...

Nội dung phim xoay quanh Andy Sachs (Anne Hathaway) - một cô sinh viên vừa tốt nghiệp đại học may mắn nhận được một công việc mà hàng nghìn cô gái trẻ khao khát, trở thành trợ lý của cho nữ biên tập viên thời trang đầy quyền lực - Miranda Priestly (Meryl Streep). Quá trình thử việc của Andy không chỉ khơi mở nhiều bí mật của ngành thời trang cao cấp đầy khắc nghiệt mà còn ẩn chứa thông điệp về nỗ lực vượt lên chính mình.

The Devil Wears Prada mở ra thế giới thời trang đầy khắc nghiệt.

Thời điểm công chiếu, The Devil Wears Prada được đón nhận nồng nhiệt. Với 35 triệu USD kinh phí sản xuất, phim kiếm được hơn 320 triệu USD doanh thu trên toàn cầu.

Ngoài nội dung và diễn xuất, The Devil Wears Prada còn gây ấn tượng về phần nhìn. Bộ phim từng lọt đề cử Oscar năm 2007 hạng mục Thiết kế phục trang xuất sắc. Đây là một trong những tác phẩm có phần phục trang đắt nhất trong lịch sử điện ảnh với con số 1 triệu USD . Món đồ đắt giá nhất ở The Devil Wears Prada là chiếc vòng cổ Fred Leighton trị giá 100.000 USD do nhân vật của Meryl Streep diện.

Hàng loạt thương hiệu thời trang xa xỉ như Chanel, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Prada... đã tài trợ một phần trang phục cho The Devil Wears Prada.

The Devil Wears Prada thu về nhiều đề cử và giải thưởng danh giá, trong đó, có thể kể đến một giải Quả Cầu Vàng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc mảng phim hài kịch, ca nhạc, lần đề cử Oscar thứ 14 giải Nữ diễn viên xuất sắc cho Meryl Streep... Tác phẩm lọt top 10 bộ phim ăn khách nhất năm theo danh sách của National Board of Review và Viện phim Hoa Kỳ.

The Devil Wears Prada được đón nhận nồng nhiệt khi công chiếu vào năm 2006.

Bộ phim đặc biệt này nhận nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình. The Devil Wears Prada đạt 75% điểm tươi dựa trên 195 review trên Rotten Tomatoes. Trên Metacritic, phim đạt số điểm 62/100 từ 40 nhà phê bình. Trong một cuộc khảo sát của CinemaScore, khán giả đánh giá The Devil Wears Prada nằm ở thang điểm B (cao nhất là A, thấp nhất là F).

Cây bút bình phim từ các tờ báo, tạp chí lớn dành tặng lời khen có cánh cho The Devil Wears Prada, đặc biệt là về diễn xuất. Nói về phần thể hiện của Meryl Streep, tờ New York Post bình luận: “Streep khéo léo và khôn ngoan khi không chọn bắt chước Anna Wintour - tổng biên tập tạp chí thời trang Vogue, nguồn cảm hứng của tiểu thuyết gốc, mà tạo ra một nhân vật đặc biệt của riêng cô”.

Tạp chí New York cho rằng cốt truyện The Devil Wears Prada khá mỏng, bù lại, Meryl Streep đem đến màn trình diễn “tối giản một cách tuyệt vời”. Cây bút J.Hoberman của The Village Voice gọi bộ phim là một sự cải tiến cho tiểu thuyết gốc và ca ngợi nhân vật Miranda Priestly là “phản diện đáng sợ nhất, thần thái nhất, hài hước nhất kể từ sau White Witch trong The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe”.