Phim Việt tháo chạy

Sau gần một năm, "Bẫy ngọt ngào" trải qua 3 lần dời lịch chiếu. Loạt phim Việt khác cũng chấp nhận bỏ qua thời điểm trình làng đẹp nhất năm trong bối cảnh dịch bệnh.

Cách đây một tháng, loạt phim Việt như Bẫy ngọt ngào, Bóng đè, Người lắng nghe: Lời thì thầm sẵn sàng ra mắt sau thời gian dài hoãn chiếu. Những tưởng phòng vé cuối năm trở nên sôi động với nhiều bom tấn Hollywood cùng các bộ phim nội địa.

Song phút chót, các nhà sản xuất trong nước đã chọn cách rút lui. Thời điểm cuối tháng 12 trở đi là dịp ăn nên làm ra của phim Việt. Nhưng giới làm phim chấp nhận bỏ qua giai đoạn ra mắt đẹp trong năm để đảm bảo sự an toàn về mặt doanh thu của tác phẩm.

Số phận bấp bênh của phim Việt

Trong số các bộ phim dự kiến ra mắt vào cuối tháng 12, Bẫy ngọt ngào có lẽ là dự án có số phận hẩm hiu nhất. Tác phẩm của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cùng nhà sản xuất Minh Hằng ban đầu ấn định thời điểm trình làng vào hồi tháng 4 nhưng phải dời lịch để tránh đối đầu với nhiều phim Việt ra mắt cùng lúc. Đến tháng 5, phim lên kế hoạch công chiếu nhưng một lần nữa phải dời lịch vì dịch bệnh.

Đến khi hệ thống rạp chiếu được mở lại sau thời gian dài đóng băng, nhà sản xuất quyết định đưa Bẫy ngọt ngào trở lại vào cuối tháng 12. Song đứa con tinh thần của Minh Hằng thêm lần nữa hủy lịch chiếu và chưa rõ thời điểm giới thiệu với khán giả.

Bóng đè của đạo diễn Lê Văn Việt cũng từng lên kế hoạch công chiếu vào 30/4 nhưng dời lịch. Sau gần một năm, phim vẫn chưa thể ra mắt công chúng.

Chấp nhận dời lịch chiếu trong thời điểm này là quyết định đau đầu nhưng dễ hiểu đối với các nhà sản xuất. Nguyên nhân lớn nhất đến từ thị trường phim đang bấp bênh do dịch bệnh. Thị trường quan trọng của cả nước là Hà Nội vẫn chưa tái hoạt động. Cụm rạp tại Cần Thơ, Hải Phòng và một số thành phố khác cũng đóng cửa, ảnh hưởng khá lớn đến doanh thu.

Sau gần một năm, Bóng đè vẫn chưa thể ra mắt khán giả.

Theo thống kê, khoảng 40% số rạp trên toàn quốc hoạt động trong giai đoạn này. Ngoài ra, tại các cụm rạp được phép mở cửa cũng không hoạt động hết công suất do ảnh hưởng của dịch bệnh. Vì thế, trong trường hợp nhà sản xuất chưa thấy được tín hiệu khả quan để đưa phim ra rạp, nhất là khi họ đã đầu tư số tiền lớn vào dự án của mình thì không thể đánh cược vào sự may rủi.

Ngoài ra, theo chuyên gia phê bình phim Nguyễn Phong Việt, hiện Spider-Man: No Way Home đang oanh tạc phòng vé trong và ngoài nước. Tính đến ngày 25/12, phim thu hơn 59,3 tỷ đồng sau 6 ngày công chiếu, theo Box Office Vietnam. Doanh thu trong ngày của phim là 6,2 tỷ đồng . Vì thế, nhà rạp ưu tiên suất chiếu cho bộ phim của MCU. Loạt phim Việt hoãn chiếu vì không muốn đối đầu với Spider-Man: No Way Home cùng các bom tấn Hollywood sắp sửa ra mắt.

"Với các nhà rạp tại Việt Nam, Spider-Man: No Way Home đang mang lại niềm vui cho họ sau một thời gian dài đóng cửa. Việc ưu tiên suất chiếu cho bom tấn này là điều dễ hiểu khi phim có chất lượng cao và khán giả đang muốn xem bộ phim mới nhất, hay nhất của mùa lễ hội này", anh chia sẻ.

Dù thiệt hại về các chi phí liên quan đến marketing, truyền thông, nhà sản xuất trong nước buộc phải chấp nhận để chọn một thời điểm tốt hơn ra rạp. Nhất là ở Việt Nam, rất khó để thành công đưa phim quay trở lại rạp một lần nữa khi đã trình chiếu lần đầu.

Bằng chứng cụ thể, phim Thiên thần hộ mệnh của Victor Vũ sau khi công chiếu trở lại lần hai, doanh thu đạt ở mức khiêm tốn (200 triệu đồng) trong tuần đầu tiên.

"Quan trọng hơn là thiệt hại ở dòng vốn mà nhà đầu tư đã bỏ vào phim cũng như tâm lý các thành viên trong ê-kíp. Họ sẽ mất đi sự hào hứng khi bắt tay vào sản xuất những dự án điện ảnh mới cho năm kế tiếp", chuyên gia Nguyễn Phong Việt nhận định.

Phim Việt duy nhất ra rạp cuối tháng 12

Hiện tại, phim Việt duy nhất giữ nguyên lịch phát hành vào cuối tháng 12 là Rừng thế mạng của đạo diễn Trần Hữu Tấn. Khi hai phim Việt kể trên đã rời khỏi đường đua, cơ hội được sắp suất chiếu của Rừng thế mạng trở nên nhiều hơn và tính cạnh tranh sẽ giảm. Đó là ưu thế dành cho phim Việt duy nhất ra rạp vào thời điểm này.

Để có thể đối đầu với bom tấn Spider-Man: No Way Home cùng các bộ phim nước ngoài khác sắp ra mắt, điều quan trọng nhất đối với Rừng thế mạng nằm ở chất lượng tác phẩm.

Rừng thế mạng là phim Việt duy nhất ra rạp vào cuối tháng 12.

Nói về lý do Rừng thế mạng không dời lịch như các tác phẩm khác, chuyên gia phê bình phim Nguyễn Phong Việt cho biết bộ phim của Trần Hữu Tấn có kinh phí sản xuất không cao. Vì thế, nhà sản xuất không phải quá áp lực về doanh thu của phim.

"Ngoài ra, nhà sản xuất của Rừng thế mạng còn có những dự án nối tiếp sau đó. Họ không thể trì hoãn lịch công chiếu phim vì có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch ra rạp của các tác phẩm khác", anh chia sẻ thêm.

Chuyên gia phê bình phim nhận định dịch bệnh đã thay đổi thói quen về lựa chọn thời điểm đưa tác phẩm điện ảnh ra rạp định hình nhiều năm qua. Trước đây, nhà sản xuất trong nước thường đưa phim trình làng vào dịp Tết Nguyên đán, lễ hội. Song trong bối cảnh hiện tại, thời điểm không quan trọng bằng việc dịch bệnh được kiểm soát và rạp phim hoạt động hết công suất.

Anh Nguyễn Phong Việt nói không có tín hiệu lạc quan nào về việc phim Việt có thể mang lại doanh thu lớn, giải cứu phòng vé thời gian tới. Để có thể lấy lại thói quen ra rạp của khán giả, chỉ có thể trông chờ vào bom tấn Hollywood.