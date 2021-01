Phim Việt mùa Tết trước nỗi lo từ dịch Covid-19

Sự bùng nổ của dịch bệnh ngay trước thềm năm mới âm lịch khiến các phim Việt mùa Tết Nguyên đán 2021 đối diện tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”.

Theo kế hoạch, lần lượt bốn tác phẩm Bố già, Lật mặt: 48h, Trạng Tí phiêu lưu ký và Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả sẽ khởi chiếu từ 12/2, tức mùng 1 Tết Nguyên đán. Nhóm phim được kỳ vọng sẽ giúp doanh thu phòng vé bùng nổ sau một năm tương đối ảm đạm do dịch bệnh.

Song, chính dịch Covid-19 thêm một lần nữa đe dọa ngành công nghiệp điện ảnh nước nhà.

Doanh thu phòng vé dễ sụt giảm vì Covid-19

Tết Nguyên đán vốn là thời điểm ăn nên làm ra của phim Việt với thời gian nghỉ kéo dài nhiều ngày và khán giả thường tìm đến rạp để thư giãn sau một năm mệt nhọc. Mùa phim Tết 2021 còn hứa hẹn hơn nữa khi nhiều người cho rằng đây là thời điểm bước sang trang mới sau một năm vất vả vì dịch Covid-19.

Có nhận định cho rằng doanh thu phòng vé mùa Tết 2021 thậm chí có thể cán mốc 400 tỷ đồng nhờ sự góp mặt của những tên tuổi như Trấn Thành, Lý Hải, Kaity Nguyễn... Không những thế, đây còn là dịp Tết Nguyên đán hiếm hoi thiếu vắng các bom tấn ngoại do Hollywood vẫn chưa thể hồi phục bởi dịch bệnh.

Bốn phim Việt dự kiến khởi chiếu từ mùng 1 Tết năm nay bao gồm Bố già, Lật mặt: 48h, Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả và Trạng Tí phiêu lưu ký.

Song, sự bùng phát dịch bệnh vào những ngày cuối năm âm lịch khiến tình hình thay đổi chóng mặt. Lúc này, một số địa phương đã tiến hành phong tỏa một phần và cấm các hoạt động vui chơi, giải trí hay tụ tập đông người.

Trước diễn biến ấy, các bộ phim Tết lần lượt phải hủy bỏ các sự kiện ra mắt báo chí, truyền thông. Đoàn phim Bố già tuyên bố hoãn hai đêm công chiếu tại TP.HCM và Hà Nội. Ê-kíp Gái già lắm chiêu V có động thái tương tự và tổ chức một buổi họp báo trực tuyến nhằm “chữa cháy”.

Trạng Tí chưa công bố lịch họp báo ra mắt, một phần do đang vướng làn sóng tẩy chay mạnh mẽ trên mạng xã hội. Lật mặt: 48h chưa có động thái chính thức, nhưng khó nằm ngoài quy luật kể trên.

Trên hết, đây vẫn chỉ là tình thế tạm thời. Nếu dịch bệnh không được kiểm soát trước Tết, nhiều khả năng các rạp chiếu phải hoạt động cầm chừng, hoặc thậm chí ngừng hoạt động. Theo đó, nhóm bốn tác phẩm kể trên sẽ phải tính đến phương án tìm một thời điểm phát hành khác.

Trên thực tế, chỉ có Bố già và Gái già lắm chiêu V là ấn định khởi chiếu trong dịp Tết ngay từ ban đầu. Còn Lật mặt: 48h và Trạng Tí đều bị hoãn ra mắt suốt nhiều tháng trước đó do dịch bệnh.

Lật mặt: 48h vốn đã bị hoãn chiếu từ đầu mùa hè 2020 do dịch Covid-19.

Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp dịch bệnh được kiểm soát tốt trước Tết, tình hình cũng rất khó khăn và nhận định tổng doanh thu 400 tỷ đồng sẽ trở thành điều xa vời. Bởi dịch bệnh trở lại có thể khiến khán giả nảy sinh tâm lý e dè, ngại tới nơi đông người.

Anh Nguyễn Hoàng Phương - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Phát triển tài năng Điện ảnh TPD, người có nhiều năm theo dõi phòng vé Việt - nhận định: “Số đông công chúng có thể chọn ở nhà xem phim trực tuyến, thay vì đến nơi đông người với rủi ro dịch bệnh. Đó là chưa kể các biện pháp giãn cách xã hội có thể khiến rạp chiếu phim không thể hoạt động hết công suất như bình thường”.

“Trong đợt dịch trước, có lúc nhà rạp chỉ được phép bán 50% lượng ghế tối đa trong phòng nhằm tuân thủ giãn cách xã hội. Nếu đây là điều cần thiết, các cụm rạp chiếu phim buộc phải trở lại thời kỳ này. Theo đó, doanh thu các bộ phim trình chiếu chắc chắn không thể cao như mong đợi”, anh Phương nói thêm.

Chiếu hay không chiếu?

Việc doanh thu phòng vé nhiều khả năng sụt giảm trong dịp Tết Nguyên đán năm nay đẩy các ê-kíp vào bài toán đau đầu là dời lịch chiếu hay tiếp tục ở lại. Nếu quyết giữ thời điểm mùng 1 Tết Nguyên đán, họ sẽ phải chia nhau chiếc bánh nhỏ hơn so với dự kiến ban đầu. Còn nếu dời lịch, tình trạng “ùn tắc” sẽ xảy ra.

Theo lịch chiếu lúc này, chỉ một tuần sau đêm Giao thừa, Tom & Jerry: The Movie - bộ phim xoay quanh hai nhân vật gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu khán giả - dự kiến đổ bộ các rạp chiếu. Tuần tiếp theo là thời điểm của tác phẩm giật gân Song song do Nguyễn Hữu Hoàng thực hiện. Tới tháng 3, hai bom tấn Raya and the Last Dragon và Godzilla vs. Kong cũng dự kiến ra mắt khán giả.

Ngay cả khi dịch bệnh không tái bùng phát, Trạng Tí phiêu lưu ký cũng gặp rất nhiều khó khăn do vấp phải luồng dư luận phản đối dữ dội.

Trước lịch phát hành như vậy, việc chọn điểm rơi cho các phim Tết sẽ ngày một trở nên khó khăn hơn, bởi càng trì hoãn ra mắt thì chi phí quảng bá càng tăng cao. Đây là vấn đề của các những bom tấn điện ảnh trên thế giới, như 007: No Time to Die bị cho là phát sinh thêm 80 triệu USD kinh phí sau khi hoãn chiếu nhiều lần, từ tháng 4/2020 cho tới cuối năm nay.

Song, nếu đa số tác phẩm dời lịch, kẻ ở lại có thể chiếm thế độc tôn phòng vé. Do vậy, cả bốn phim Việt dường như đang ở thế cân não, chờ đợi lẫn nhau.

Bên cạnh đó, Trạng Tí là trường hợp tương đối đặc biệt khi làn sóng tẩy chay đang diễn ra mạnh mẽ. Việc dời lịch chờ dư luận dịu xuống và có những bước sửa sai phù hợp xem ra khả dĩ hơn là cố ra mắt ngay dịp Tết. Mùa hè có lẽ là thời điểm thích hợp hơn cho tác phẩm do Ngô Thanh Vân sản xuất khi khán giả nhí cùng gia đình có thời gian rảnh rỗi tới rạp.