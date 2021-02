Phim Việt mùa Tết 2021 trước tình thế tiến thoái lưỡng nan

Dịch bệnh tái bùng phát ngay thời điểm trước thềm năm mới khiến loạt phim Việt đứng trước lựa chọn khó khăn là giữ nguyên hay thay đổi lịch chiếu.

Cách đây hơn một tuần, mùa phim Tết Nguyên đán 2021 vẫn còn rất hứa hẹn khi là cuộc chơi “nội bộ” giữa bốn tác phẩm Trạng Tí phiêu lưu ký, Lật mặt: 48h, Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả và Bố già.

Song, dịch bệnh tái bùng phát khiến mọi chuyện thay đổi 180 độ. Giờ đây, bài toán dành cho các nhà phát hành không còn là cạnh tranh ra sao với đối thủ, mà là giữ lịch chiếu hay nên rút lui?

Mùa phim Tết liệu có ảm đạm?

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc phát hành CGV, mùa phim Tết 2021 có thể đạt doanh thu khoảng 300 tỷ đồng , thậm chí là cao hơn, nếu trong điều kiện bình thường. Lý do đến từ việc cả bốn tác phẩm kể trên đều được phát triển từ những thương hiệu sẵn có và sở hữu thế mạnh riêng để gặt hái thành công.

Mỗi tác phẩm lại nhắm tới một đối tượng khán giả riêng biệt, như Lật mặt: 48h dành cho những ai đam mê phim hành động, Trạng Tí dành cho thiếu nhi, Bố già hướng đến cảm xúc gia đình dịp đầu năm, còn Gái già lắm chiêu V thiên về đối tượng thích dòng phim “gia đấu” với bối cảnh xa hoa.

Gái già lắm chiêu V sớm rút khỏi đường đua phim Tết 2021 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Ảnh: Lotte.

Song, con số thực tế sắp tới có lẽ sẽ thấp hơn nhiều, bởi tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều thành phố, tỉnh thành. Tại một số nơi, chính quyền đã ban hành lệnh phong tỏa hay cấm các hoạt động vui chơi giải trí, tụ tập đông người.

Tình huống xấu nhất là toàn bộ phim đều phải hoãn chiếu do rạp đóng cửa, khiến doanh thu chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Đây là điều từng xảy ra với điện ảnh Trung Quốc mùa Tết Nguyên đán năm 2020 khi cả bảy tác phẩm buộc phải hoãn chiếu khi phòng vé đóng cửa.

Khả quan hơn thì các phòng chiếu vẫn hoạt động, nhưng khó đạt hết công suất khi phải tuân thủ các quy tắc giãn cách an toàn. Đồng thời, khán giả nay sẽ có cảm giác e dè, tránh tụ tập chỗ đông người. Theo đó, rạp chiếu phim khó lòng đông đúc như dịp Tết mỗi năm.

Tuần qua, ê-kíp Gái già lắm chiêu V đã tuyên bố rút khỏi mùa phim Tết để tìm kiếm một thời điểm thích hợp hơn. Lật mặt: 48h và Trạng Tí khẳng định vẫn sẽ ở lại. Riêng Bố già vẫn chưa lên tiếng chính thức.

Rút lui có phải lựa chọn hợp lý?

Trong nhóm bốn phim Việt dự kiến ra rạp Tết năm nay, Lật mặt: 48h và Trạng Tí phiêu lưu ký vốn lên kế hoạch khởi chiếu từ trong năm 2020, nhưng cuối cùng có điểm rơi vào dịp Tết Nguyên đán năm nay do né dịch. Nếu tiếp tục hoãn chiếu, kinh phí quảng bá của cả hai dự án sẽ lại cần tăng thêm.

Trong khi đó, Gái già lắm chiêu V của Bảo Nhân và Nam Cito chọn thời điểm ra mắt dịp Tết Nguyên đán do thành công của phần trước hồi đầu năm 2020. Còn Bố già chủ động ấn định thời điểm khởi chiếu là mùng 1 Tết ngay từ đầu.

Trên lý thuyết, cả bốn tác phẩm đều có thể lựa chọn một thời điểm công chiếu khác thay vì cố gắng bám trụ tại rạp. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là kẻ ở lại cuối cùng có thể nắm thế độc tôn tại phòng chiếu. Doanh thu tổng mùa Tết có thể sụt giảm, nhưng sẽ vẫn ở mức tương đối ổn nếu như chỉ phải chia cho một hoặc hai phim lớn.

Lật mặt: 48h đã phải hoãn chiếu trong năm 2020 do dịch bệnh. Ảnh: CGV.

Song, việc dời lịch hay không còn tùy thuộc vào từng trường hợp. Lịch phim 2021 tới đây sẽ dày đặc trở lại khi Hollywood tìm cách đưa các bom tấn ra rạp sau một năm bết bát.

Lần lượt các dự án Raya and the Last Dragon, Tom & Jerry, The King’s Man, Godzilla vs. Kong, Black Widow… có lịch phát hành trải dài trong quý II năm 2021. Xen kẽ với đó là một số dự án phim Việt hứa hẹn như Thiên thần hộ mệnh, Song song, Vô diện sát nhân, 1990 hay Chìa khóa trăm tỷ.

Anh Nguyễn Hoàng Phương - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Phát triển tài năng Điện ảnh TPD - nhận định: “Vừa qua, Hollywood tiếp tục hoãn chiếu một số tác phẩm lớn, như 007: No Time to Die, xuống cuối năm. Đó thực tế không phải là dấu hiệu xấu. Nhiều hãng phim nước ngoài không vội vã đưa phim lên trực tuyến, mà tiếp tục chờ đợi thời điểm cuối năm 2021. Họ có lẽ tin rằng khi ấy vaccine đã được đưa vào sử dụng. Như thế, lịch chiếu của quý III và quý IV năm nay sẽ đặc biệt chật chội. Trước mắt, cơ hội dành cho phim Việt chủ yếu vẫn nằm ở nửa đầu năm 2021”.

Theo đó, nếu có hoãn chiếu, bốn phim Việt mùa Tết năm nay cần sớm tìm ra thời điểm hợp lý. Với Gái già lắm chiêu V, vấn đề là liệu phim có thành công vang dội như Gái già lắm chiêu 3 (2020) hay chỉ đạt doanh thu vừa đủ như hai phần đầu nếu không chiếu trong dịp Tết.

Trạng Tí phiêu lưu ký đang đứng trước bộn bề khó khăn. Ảnh: Studio68

Trạng Tí là trường hợp có lẽ nên dời xuống mùa hè để phù hợp với đối tượng khán giả nhí. Hiện tại, phim gặp làn sóng tẩy chay lớn từ một bộ phận người xem trưởng thành - những người từng gắn bó với Thần đồng đất Việt.

Với tình hình dịch bệnh hiện tại, các phụ huynh khó lòng thoải mái cho con ra rạp xem phim. Việc dời lịch để chỉnh sửa và chờ scandal lắng xuống là nước đi hợp lý hơn cả cho Trạng Tí, bất chấp việc kinh phí quảng bá phải tăng thêm.

Nếu lịch chiếu không còn gì thay đổi, cuộc đấu tại phòng vé năm nay chủ yếu sẽ diễn ra giữa Lật mặt: 48h và Bố già. Lý Hải hay Trấn Thành đều là những tên tuổi sẽ thu hút khán giả tới rạp. Nhưng với bối cảnh lúc này, việc có thể xác lập kỷ lục tại phòng vé là nhiệm vụ không hề đơn giản đối với cả hai.