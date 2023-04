Phim Việt giờ vàng về 'khu ổ chuột' gầm cầu Long Biên hút khán giả

Sau 3 tập phát sóng, bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao (đạo diễn Danh Dũng) nhận về nhiều lời khen bởi những câu thoại bình dị nhưng ý nghĩa, tình tiết chân thực xen lẫn yếu tố hài hước.

Tác phẩm có sự tham gia của NSƯT Thanh Quý, NSƯT Hoàng Hải, diễn viên Thanh Hương, Minh Cúc, Anh Thơ, Việt Hoàng, Tô Dũng...

Bắt đầu với khung cảnh các dân buôn lấy hàng từ tờ mờ sáng, bộ phim khắc họa cuộc sống của những thân phận khốn khó nơi xóm chợ nghèo giữa lòng thành phố.

Mỗi số phận một hoàn cảnh nhưng họ luôn nỗ lực vì một cuộc sống tốt hơn.

Ngay từ tập đầu tiên, nhân vật Luyến (Thanh Hương thủ vai) để lại ấn tượng với khán giả qua những hành động đong đưa với đàn ông trong khu chợ. Cô thường nhờ vả họ bê vác giúp để công việc đỡ vất vả.

Luyến làm thuê ở sạp hoa quả của Hòa (Anh Thơ). Ngày nào cô cũng dậy sớm đi lấy hàng. Thương con dâu làm lụng vất vả, bà Tình (NSƯT Thanh Quý) đi theo muốn giúp đỡ nhưng bị Luyến bắt về nhà. Luyến và mẹ chồng làm việc cực khổ suốt 5 năm trời để trả nốt số nợ mà Sơn (con trai bà Tình) để lại.

Ở cùng một xóm chợ, Luyến và Lưu (NSƯT Hoàng Hải) thường tranh cãi, cà khịa. Lưu lớn lên trong khu gầm cầu. Anh bị vợ bỏ, một mình nuôi con trai ăn học. Lưu tự hào khi con trai đỗ thủ khoa đại học. Song, anh không tránh khỏi buồn phiền khi con trai Thạch (Việt Hoàng) thấy xấu hổ vì xuất thân của bố.

Trong tập một, Lưu ăn diện tươm tất đến trường đưa đồ cho con nhưng Thạch tỏ ra khó chịu vì bố tìm đến tận trường. Thạch không muốn để bạn bè biết về công việc của bố.

Lưu dự định tổ chức sinh nhật cho con trai và mời hàng xóm dự. Anh rất hào hứng nhưng cuối cùng đến bữa ăn, Thạch lại không xuất hiện. Lưu gọi điện cho con trai không được. Điều này khiến Lưu rất tức giận.

Ngoài cặp "oan gia" Lưu - Luyến, Cuộc đời vẫn đẹp sao quy tụ nhiều nhân vật thú vị khác như Điền (Tô Dũng), Bình (Minh Cúc), Nhật (Anh Tuấn)... Các nhân vật đều có những phần tính cách tốt và không tốt đan xen. Chẳng hạn, Điền không phải người quá xấu nhưng vì túng quẫn, anh ăn trộm chỉ vàng của bà Tình, khiến Lưu bị đổ tội oan.

Bối cảnh bộ phim tăm tối nhưng được đạo diễn và biên kịch khai thác dưới góc nhìn lạc quan. Các chi tiết hài hước, những câu thoại giản dị từng bước đi vào lòng khán giả. Theo chia sẻ từ ê-kíp, phim được quay tại khu chợ ở gầm cầu Long Biên và họ tạo dựng khoảng 50% bối cảnh.

Hiện tại, phim nhận được nhiều phản hồi tốt từ người xem. Một trong những tình tiết nổi bật là khoảnh khắc Luyến chăm Lưu ốm.

Luyến mua cá chỉ vàng và rượu mang sang biếu, để xin lỗi vì vu oan Lưu trộm một chỉ vàng. Sang đến nơi, Luyến phát hiện Lưu nằm bất tỉnh.

"Nốc cho lắm vào, bạ đâu rúc đấy, không ốm mới là lạ", "Của nợ", Luyến mắng Lưu. Tuy vậy, cô vẫn lo lắng, chăm sóc cho anh. Khi Lưu tỉnh dậy, Luyến đưa cháo, dặn anh uống thuốc.

Tình huống Lưu lủi thủi ốm đau một mình được khắc họa một cách gần gũi nhưng không kém phần tươi mới. Các câu thoại "Điên, mơ con đề không mơ, lại mơ con Luyến", "Có bỏ thuốc độc vào cháo không đấy" được Hoàng Hải truyền tải bằng giọng bỗ bã nhưng chân thực, dí dỏm.

Diễn xuất của Thanh Hương, NSƯT Hoàng Hải hay nghệ sĩ Thanh Quý đều được khen ngợi. Trong phân cảnh Lưu bị ốm, hai diễn viên thể hiện sự ngượng ngùng nhưng vẫn lo lắng một cách trọn vẹn. Qua đó, khán giả thấy được mối quan hệ giữa Luyến và Lưu. Tuy hay cãi vã, họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ nhau.

Cảnh Lưu ăn cháo Luyến nấu được người xem ví với bát cháo hành Thị Nở đưa cho Chí Phèo. "Giống cảnh Chí Phèo, Thị Nở ngày xưa thế", "Chí Phèo cũng được Thị Nở đưa cho bát cháo hành", nhiều người để lại bình luận trên mạng xã hội.

Khán giả bày tỏ sự thích thú với hai nhân vật Lưu - Luyến khi cho rằng: "Ai đặt cho nhân vật cái tên, đã Lưu lại còn Luyến".

Các tuyến vai phụ cũng đang thể hiện tròn trịa, khắc họa những màu sắc nhân vật sinh động. "Câu thoại nào cũng hay", "Lời thoại bi, hài, thô nhưng vẫn chất", "Diễn viên diễn xuất tốt"... là loạt nhận xét trên fanpage phim.

Bên cạnh đó, một yếu tố khác khiến tác phẩm của đạo diễn Danh Dũng được chú ý là phim khai thác chất liệu mới, không còn lặp lại vòng tròn "phim gia đình" vốn bị cho là đã cũ. Sau 3 tập đầu ấn tượng, khán giả dự đoán Cuộc đời vẫn đẹp sao sẽ tạo được hiệu ứng tốt hơn trong thời gian tới.

