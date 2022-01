Phim Việt duy nhất chiếu trước Tết

"Nhà không bán" đã có suất chiếu vào dịp cận Tết 2022. Doanh thu phim trong ngày đạt 70 triệu đồng.

Tối 30/1 (tức 28 Tết), Nhà không bán có suất chiếu sớm duy nhất tại các cụm rạp ở TP.HCM và một số tỉnh miền Nam. Doanh thu của phim chỉ đạt 70 triệu đồng, theo Box Office. Con số này khiêm tốn nhưng doanh thu cao thứ hai phòng vé, chỉ kém 4 triệu đồng so với Spider Man: No way home.

Rạp phim vắng ngày cận Tết

Theo ghi nhận của Zing, rạp phim tại TP.HCM vào tối 30/1 vắng vẻ, cụm rạp đông nhất cũng chỉ đạt khoảng vài chục khách vào khung giờ vàng (18h-20h). Việc rạp phim vắng khách vào những ngày cuối năm là tình hình chung vì thời điểm này người dân tất bật mua sắm và chuẩn bị đón Tết. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch và thời gian dài không có phim mới khiến khán giả càng không mặn mà tới rạp.

Không có nhiều khán giả đến rạp xem phim vào dịp cận Tết. Ảnh: Bá Ngọc.

Trao đổi với Zing về việc có suất trước Tết, bà Vũ Thị Bích Liên, Giám đốc sản xuất của Nhà không bán, cho hay: "Tôi mạo hiểm chiếu sớm vào thời điểm này vì muốn lắng nghe phản hồi của khán giả. Chiếu phim vào ngày cận Tết là chúng tôi xác định không đặt nặng về doanh thu mà chỉ mong muốn lan tỏa phim với khán giả. Tôi tin khán giả đến rạp thực sự yêu phim. Tôi cũng tự tin ở chất lượng phim. Vì vậy, khán giả đến xem phim, họ sẽ cảm nhận và lan tỏa thông tin tích cực".

Nhà làm phim từng sản xuất Xóm trọ 3D, Nhà có 5 nàng tiên cho biết Nhà không bán không hẳn là phim kinh dị mà thiên về tình cảm gia đình, câu chuyện nhân quả nên phù hợp với Tết. Trong đó, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường gia tăng một số tình huống hài để hợp thị hiếu khán giả.

"Quan điểm làm phim của tôi và các nhà sản xuất phim Việt mỗi thời mỗi thời điểm lại khác nhau. Nhưng thị trường đã thay đổi, trình độ khán giả ngày càng cao, nhà sản xuất không thể làm phim hài nhảm mà phải hướng đến tác phẩm chất lượng, có nội dung, thông điệp", bà Liên nói.

Mùa phim Tết thuộc về phim Việt

Nói về tình hình rạp phim ngày cận Tết khá ảm đạm, ông Thái Dương, trưởng phòng Marketing của Lotte, cho rằng đây là điều không lạ, đã diễn ra nhiều năm qua.

Nhà không bán bất ngờ có suất chiếu sớm trước Tết.

"Vào dịp cuối năm, từ 23 đến 30 Tết, khán giả hầu như ít đến rạp bởi họ còn lo dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đón năm mới. Con số 70 triệu đồng của Nhà không bán thu được trong suất chiếu sớm là bình thường. Hơn nữa, thông tin phim có suất chiếu sớm chỉ mới được công bố do đó khán giả chưa có sự chuẩn bị, sắp xếp. Trước đó, khán giả chỉ biết phim sẽ chiếu vào ngày Tết Nguyên đán 2022", ông lý giải.

Theo ông Dương, lượng khách đến rạp bắt đầu đông từ ngày mùng Một Tết. Cao điểm bắt đầu từ ngày mùng Hai khi mọi người đã đón Tết và chúc Tết người thân.

Ông cho rằng mùa phim Tết năm nay hoàn toàn thuộc về phim Việt với sự góp mặt của 5 phim gồm Nhà không bán, Chìa khóa trăm tỷ, 1990, Mưu kế thượng lưu và Trạng Tí.

Trong loạt phim Việt ra mắt vào dịp Tết, Chìa khóa trăm tỷ được đánh giá là đối thủ nặng ký, có khả năng dẫn đầu doanh thu phòng vé. Với sự góp mặt của cặp diễn viên Thu Trang – Kiều Minh Tuấn và sự chỉ đạo của Võ Thanh Hòa, bộ phim dự kiến sẽ được làm phim theo phong cách của Chị Mười Ba: Ba ngày sinh tử.

Hai diễn viên chính cũng là cái tên bán vé, từng góp phần tạo nên doanh thu của nhiều bộ phim trăm tỷ như Em chưa 18, Tiệc trăng máu, Chị Mười Ba: Ba ngày sinh tử...

1990 trông chờ vào bộ ba diễn viên chính được yêu thích gồm Lan Ngọc, Nhã Phương và Diễm My 9X. Tuy nhiên từ một số cảnh được ê-kíp đoàn phim tiết lộ, nội dung chưa có nhiều điểm thu hút.

Bên cạnh đó, đại diện của Lotte đánh giá cao Nhà không bán và dự đoán phim cũng sẽ thu hút khán giả trong dịp Tết: "Phim có yếu tố kinh di pha hài hước, mang màu sắc khác biệt, có điểm nhấn, không giống các phim còn lại. Phim sẽ phù hợp với thị hiếu khán giả dịp Tết", ông nhận định.