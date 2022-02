Phim về tình yêu Gen Z có kịch bản yếu

"Through My Window" lấy những rung động đầu đời của tình yêu và sự khám phá về mặt tình dục làm điểm nhấn.

Tác phẩm thuộc thể loại tình cảm tuổi teen, ngôn ngữ Tây Ban Nha, Marçal Forés đạo diễn. Sau khi ra mắt, Through My Window nằm trong danh sách phim được xem nhiều trên Netflix Việt Nam.

Phim xoay quanh chuyện tình của Raquel (Clara Galle đóng) - thiếu nữ có niềm đam mê viết lách nhưng thiếu tự tin để công bố tác phẩm của mình. Cô đem lòng yêu Ares (Julio Pena) - cậu ấm giàu có, cô độc sống trong khu biệt thự của gia đình Hidalgo. Cả hai quen nhau khi Ares thường sử dụng wifi của nhà cô.

Tình yêu lạ kỳ giữa hai con người trái ngược

Ares là người sẽ thừa kế tập đoàn Alpha 3 cùng với hai người anh em của mình là Artemis(Eric Masip) và Apollo (Hugo Arbues). Nhà làm phim lấy tên các vị thần Hy Lạp đặt cho ba anh em, nhấn mạnh đẳng cấp và vị thế của họ khi so với nữ chính.

Chuyện phim nhẹ nhàng mà sâu sắc khi đặt ra vấn đề khoảng cách thế hệ và quan niệm về tình yêu trong cuộc sống gia đình thường nhật. Raquel sống hướng nội và yêu thầm Ares - chàng thiếu gia hướng ngoại, đa tình. Hai tính cách như nước với lửa, tưởng chừng không thể hòa hợp nhưng thu hút nhau nhờ vẻ ngoài và tình dục.

Chuyện tình "đũa lệch" không mới, nhưng dễ nhận được sự đồng cảm của khán giả trẻ.

Tình yêu bắt nguồn từ phía Raquel khi cô luôn quan tâm đến mọi hoạt động của Ares, cả những việc riêng tư. Mọi cử chỉ, hành động của Ares đều được Raquel lưu trữ trong chiếc laptop để làm nguồn cảm hứng sáng tác. Khi Ares biết được, anh đã không ngần ngại chơi đùa và thử thách tình cảm của cô.

Vì những tổn thương từ quá khứ, Ares cho rằng tình yêu chân thành là thứ không tồn tại trên đời. Ngược lại, Raquel sẵn sàng cho anh nhiều cơ hội sau mỗi lần anh làm tổn thương cô. Sự hy sinh ấy dần cảm hóa Ares, đưa anh về đúng với con người thật.

Clara Galle thể hiện mượt mà những phân đoạn phức tạp, đòi hỏi chiều sâu cảm xúc. Cô còn ghi điểm qua những cảnh nóng tình tứ cùng bạn diễn Julio Pena. Trong khi đó, diễn xuất của Pena chỉ ở mức tạm, song vẻ ngoài điển trai của anh đủ chinh phục khán giả.

Ghi điểm nhờ phần hình ảnh

Phim mới của Marçal Forés dùng nhiều góc máy toàn - rộng để tả bao quát thành phố Barcelona cổ kính. Tác phẩm tận dụng bối cảnh chính là các không gian ngôi nhà, trường học, khu vui chơi, ăn uống vừa kín, mang đến các góc quay nghệ thuật khắc họa sự đối lập trong tính cách, cảm xúc, hành động và suy nghĩ của các nhân vật.

Bên cạnh đó, góc máy cận thể hiện rõ những cung bậc tình cảm của Raquel và Ares. Thường trực trên nét mặt của Raquel những cảm xúc hỗn loạn và tự ti về bản thân khi đối diện với Ares. Ares luôn tỏ vẻ thỏa mãn trước chuỗi ngày thác loạn của mình, nhưng sau trong anh là những tổn thương chưa được chữa lành. Góc máy toàn - rộng kết hợp với góc cận còn mang cảm giác cô đơn, lạc lõng, bắt trọn tâm lý nhân vật trong từng khung hình.

Khung hình đẹp bắt trọn nhiều khoảnh khắc đáng yêu của đôi vai chính.

Những cảnh đẹp của Bacerlona lẽ ra là chất liệu đẹp bồi đắp cho chuyện tình của Raquel và Ares. Đáng tiếc, phim lộ điểm yếu khi chỉ dùng những cảnh hẹp, góc quay tối miêu tả cảnh sex, khiến những dụng ý nghệ thuật ban đầu trở nên thừa thãi. Có cảm giác nhà làm phim muốn dùng cảnh nóng để thu hút Gen Z - đối tượng khán giả chính - nhưng còn vụng về trong việc truyền tải sự lãng mạn qua các phân đoạn "bỏng mắt".

Kịch bản còn dễ đoán

Trước khi ra mắt, nhiều diễn đàn điện ảnh quốc tế kỳ vọng Through My Window tập trung hơn vào chủ đề giáo dục giới tính, cũng như cài cắm các thông điệp về quan hệ tình dục an toàn trước hôn nhân. Thực tế, các khía cạnh này chỉ được thêm vào một cách vội vã, ngẫu hứng.

Kịch bản Qua ô cửa sổ yếu kém khi đi theo motif Lọ Lem kinh điển: Các cô gái nghèo chỉ cần cố gắng trong tình yêu sẽ được đền đáp xứng đáng như trong chuyện cổ tích. Cách xây dựng kịch bản khiến người xem dễ đoán được các tình tiết cũng như kết thúc của câu chuyện. Ở nửa đầu phim, câu chuyện còn rời rạc, chuyển cảnh chưa mượt dễ mang đến cảm giác hụt hẫng.

Ngoài ra, gia tộc "trâm anh thế phiệt" của Ares được xây dựng hời hợt, do phim quá tập trung vào chuyện tình yêu và các cảnh nóng. Các chi tiết như nhà Hidalgo dị ứng với nước , hay việc người cha do ám ảnh vợ mình ngoại tình mà đem lòng căm ghét tình yêu chân thành chỉ được mô tả sơ sài, không mang đến sức nặng thực sự cho tuyến vai chính.

Công bằng mà nói, Through My Window dừng ở mức một phim tình cảm tuổi teen xem được, với phần hình ảnh là điểm nhấn. Song, các giá trị nhân văn của phim còn cũ kỹ và hời hợt, chưa xứng tầm một tác phẩm đại diện cho tình yêu và tình dục của thế hệ Gen Z.