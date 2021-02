Phim về Sir Alex Ferguson ra mắt vào mùa hè

Tác phẩm tài liệu “Sir Alex Ferguson: Never Give In” dự kiến được phát hành ngoài rạp và trực tuyến trong cuối tháng 5.

Theo Deadline, tác phẩm tài liệu kể về cuộc đời và sự nghiệp của Sir Alex Ferguson sẽ được phát hành trực tuyến qua nền tảng Amazon từ ngày 29/5.

Riêng tại thị trường Bắc Mỹ, Sir Alex Ferguson: Never Give In do Universal phụ trách phát hành. Phim cũng ra rạp tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ từ 27/5.

Phim tài liệu về Sir Alex Ferguson sẽ được phát hành vào cuối tháng 5.

Tác phẩm tài liệu được nhiều fan của câu lạc bộ Manchester United chờ đợi do chính con trai của ngài Fergie - Jason Ferguson - thực hiện. Anh sẽ đem tới nhiều thước phim chưa từng được công bố trong cuộc đời và sự nghiệp lừng lẫy của cha mình.

Bộ phim tài liệu được thực hiện từ năm 2018, lúc Sir Alex Ferguson đang hồi phục sau ca phẫu thuật do bị xuất huyết não.

Khi ấy, nhà cầm quân huyền thoại phát biểu: “Đánh mất ký ức là nỗi sợ lớn nhất khi tôi bị xuất huyết não. Nhờ quá trình thực hiện bộ phim này, tôi có cơ hội nhớ lại nhiều khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời, cả tốt lẫn xấu. Jason chắc chắn sẽ đem tới cho người xem một tác phẩm chân thành, tình cảm”.

Bên cạnh gia đình Ferguson, Sir Alex Ferguson: Never Give In sẽ có sự xuất hiện của nhiều tên tuổi quen thuộc như Eric Cantona, Ryan Giggs, Gordon Strachan, trợ lý lâu năm Archie Knox…

Các huyền thoại của câu lạc bộ Manchester United sẽ góp mặt trong phim.

Sir Alex Ferguson là người đã giúp câu lạc bộ Manchester United đến với kỷ nguyên huy hoàng hồi cuối thế kỷ XX. Sau chức vô địch FA Cup năm 1990 và UEFA Winners’ Cup (cúp C2 cũ) năm 1991, MU đã lần đầu lên ngôi vô địch giải bóng đá ngoại hạng Anh sau 26 năm vào mùa giải 1992/93.

Quãng thời gian gắn bó sau đó, vị huấn luyện viên người Scotland giúp Manchester United giành tổng cộng 13 chức vô địch Premier League, 5 FA Cup, 2 chức vô địch Champions League. Trong đó, đáng nhớ nhất là “cú ăn ba” lịch sử vào năm 1999.

Sir Alex Ferguson giải nghệ vào năm 2013 sau gần 40 năm cầm quân, trong đó có 27 năm gắn bó với sân vận động Old Trafford.