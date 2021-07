Phim về nữ tu đồng tính gây tranh cãi tại LHP Cannes

Bộ phim “Benedetta” của đạo diễn Paul Verhoeven khai thác chuyện tình giữa hai người phụ nữ. Tác phẩm có yếu tố tôn giáo trở thành tâm điểm tại Cannes nhờ các thể hiện táo bạo.

Variety đưa tin bộ phim Benedetta của đạo diễn Paul Verhoeven đã công chiếu hôm 9/7 trong khuôn khổ LHP Cannes lần thứ 74. Bộ phim lấy bối cảnh châu Âu cận đại xoay quanh mối tình giữa hai nữ tu.

Benedetta nhận được tràng pháo tay tán thưởng kéo dài năm phút từ hàng ghế khán giả nhưng khiến khán giả bối rối khi tìm cách diễn đạt cảm xúc về những gì mình vừa thấy trên màn ảnh. Phim hiện là chủ đề thu hút nhiều quan điểm trái chiều giữa các cây bút phê bình điện ảnh.

Tác phẩm của đạo diễn Paul Verhoeven chứa nhiều chi tiết và hình ảnh táo bạo lấy chủ đề tôn giáo. Ảnh: Pathé.

Cây bút Ben Croll từ The Wrap nhận xét bộ phim là tác phẩm mang tính cá nhân nhất trong sự nghiệp của đạo diễn Paul Verhoeven. Anh đánh giá đây là một bộ phim tốt, đáng xem. Cùng quan điểm, Jordan Mintzer từ The Hollywood Reporter viết: "Vẻ đẹp của Benedetta nằm ở chỗ phim không thẳng thừng trả lời tất cả băn khoăn của chúng ta mà để lại những khoảng xám cho đức tin lên tiếng".

Ben Kenigsberg từ RogerEbert khen ngợi: "Đôi lúc, tôi có cảm giác bộ phim là sự kết tinh toàn bộ quan điểm của đạo diễn về sự khêu gợi, tính duy lý, đạo đức và đức tin". Diễn xuất của nữ chính trong Benedetta cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Cùng lúc, bộ phim cũng khiến không ít nhà phê bình thất vọng. Như David Ehrlich từ IndieWire đã nhận xét: "Khép lại bộ phim, toàn bộ câu chuyện vui sướng lẫn đau buồn mà Verhoeven kể lại đã trở thành vô nghĩa trước Chúa". Nội dung phim còn nhiều điểm chưa thỏa đáng cũng là những gì cây bút Peter Bradshaw từ The Guardian nhận xét về Benedetta.

Trong bài bình luận trên Variety, cây bút Peter Debruge viết: "Có một số cảnh cho thấy ý đồ của Verhoeven khi làm bộ phim. Nó tiết lộ Benedetta không phải tác phẩm điện ảnh tạo ra sự đột phá mà chỉ là một sản phẩm tồi khác lấy đề tài các nữ tu".

Benedetta là tác phẩm lấy hình ảnh người phụ nữ làm trung tâm tiếp theo của Paul Verhoeven gây phản ứng yêu ghét trái chiều từ giới phê bình và khán giả. Ảnh: Pathé.

Bộ phim của Paul Verhoeven được lấy cảm hứng từ cuốn sách Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy của Judith C. Brown xuất bản năm 1986. Benedetta có sự góp mặt của nữ diễn viên người Bỉ Virginie Efira trong vai chính Benedetta Carlini. Carlini là nữ tu người Pháp sống ở thế kỷ XIX và tin rằng mình bị Chúa Jesus ám.

Tiết lộ khiến Carlini bị coi như kẻ điên. Cô đã phải lòng người sơ được giao trách nhiệm chăm sóc mình - một nữ tu trẻ tên Bartolomea (Daphne Patakia). Mối tình vụng trộm giữa hai người phụ nữ là chuỗi ngày ngập tràn nhục dục, gợi nhắc nét xuân tình của Blue is the Warmest Colour.

Không chỉ ngập càn các cảnh nóng đồng tính, Benedetta còn gây sốc vì nhiều chi tiết nhạy cảm liên quan đến các biểu tượng tôn giáo. Tiếp đến, yếu tố bạo lực trong bộ phim được so sánh ngang bằng với The Passion of the Christ (2004).

Benedetta là tác phẩm mới nhất của nhà làm phim Paul Verhoeven được công chiếu tại LHP Cannes kể từ Elle năm 2016. Paul Verhoeven xuất hiện tại buổi công chiếu với chiếc khẩu trang màu đen trên mặt. Ông nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả. Cuối buổi chiếu phim, vị đạo diễn đã ôm hôn nữ chính Virginie Efira qua lớp khẩu trang.