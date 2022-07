Phim về những minions thu 202 triệu USD trong tuần đầu

"Minions: The Rise of Gru" có doanh thu ấn tượng trong tuần đầu công chiếu. Tác phẩm cán mốc 202 triệu USD trên toàn cầu.

Theo Variety, tính hết ngày 3/7, Minions: The Rise of Gru thu về 108 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ, dự kiến đạt 127,9 triệu USD sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Tác phẩm hoạt hình cũng phát hành trên 61 thị trường ngoài Bắc Mỹ và đạt tổng doanh thu hơn 202 triệu USD sau một tuần.

Theo Jim Orr - Giám đốc phát hành thị trường nội địa của Universal, đây là con số ấn tượng và khởi đầu thuận lợi đối với Minions: The Rise of Gru.

"Tác phẩm được đón nhận rất tốt ở thị trường Bắc Mỹ cũng như các khu vực khác. Doanh thu mở màn đáng kinh ngạc trong tuần đầu tiên", Jim Orr nói với AP.

Minions: The Rise of Gru có doanh thu mở màn ấn tượng.

Dựa vào số liệu nói trên, Minions: The Rise of Gru được dự đoán vượt Transformers để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất vào tuần lễ Quốc khánh Mỹ.

Thành tích tác phẩm vượt ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Nhiều nhà phê bình phim cho rằng Minions: The Rise of Gru không có sự đột phá, kịch bản rời rạc, thiếu chiều sâu.

Bù lại, Minions: The Rise of Gru thu hút về phần hình ảnh. Phim tái hiện chân thực những tuyến đường gấp khúc đặc trưng của San Francisco, cũng như các đặc trưng văn hóa khi nhóm chính diện đi đến phố Tàu. Bối cảnh Tết Nguyên đán mang đến màu sắc lễ hội, tươi sáng cho tác phẩm.

Minions: The Rise of Gru vừa là phần tiếp theo của Minions năm 2015 vừa là phần tiền truyện của Despicable Me. Bộ phim kể về Gru (Steve Carell lồng tiếng) - cậu bé sống trong nỗi ám ảnh trở thành siêu ác nhân. Cậu tìm đến đội ác nhân để gia nhập biệt đội, cuối cùng rơi vào tình trạng cướp dây chuyền tâm linh và có màn hành động hấp dẫn.