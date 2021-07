Phim về nàng tiên cá da màu của Disney đóng máy sau 2 năm

Nữ diễn viên Halle Bailey chia sẻ hình ảnh mới từ bản phim làm lại người đóng “The Little Mermaid” của Disney kèm thông báo phim đã hoàn tất việc ghi hình.

The Wrap đưa tin ngày 12/7, trên Twitter cá nhân, nữ diễn viên Halle Bailey đã chia sẻ bức ảnh chụp mình trong tạo hình nàng tiên cá Ariel từ hậu trường bộ phim The Little Mermaid của Disney. Trong ảnh, phần lớn tạo hình tiên cá của nữ diễn viên được giấu đi nhờ vị trí ngồi ngược sáng.

Hình ảnh Bailey trong tạo hình tiên cá. Ảnh: Halle.

Phần mô tả đi kèm bức ảnh viết: “Và như thế… phim đã đóng máy. Tôi tham gia thử vai cho bộ phim khi sắp bước sang tuổi 19. Bộ phim được quay ròng rã giữa đại dịch và hoàn tất ghi hình khi tôi đã 21 tuổi.

Chúng tôi đã làm được… Tôi cảm thấy rất hãnh diện khi được là một phần của bộ phim tuyệt vời này”.

Halle Bailey được chọn vào vai Ariel trong bản làm lại người đóng The Little Mermaid của Disney từ năm 2019.

Nhưng do ảnh hưởng của Covid-19, bộ phim và nhiều tác phẩm khác phải tạm dừng sản xuất hồi tháng 3/2020.

Kịch bản The Little Mermaid được xây dựng dựa trên nội dung phim hoạt hình cùng tên của Disney phát hành năm 1989. Phim có sự góp mặt của Javier Bardem trong vai vua Triton, Melissa McCarthy hóa thân thành phù thủy Ursula, Daveed Diggs là Sebastian, Awkwafina vào vai Scuttle, Jacob Tremblay được giao vai Flounder. Thủ vai hoàng tử Eric là tài năng trẻ Jonah Hauer-King.

Phim do Rob Marshall đạo diễn từ kịch bản của Jane Goldman. Disney chưa xếp lịch phát hành chính tức cho tác phẩm, tuy nhiên phiên bản người đóng The Little Mermaid được hy vọng sẽ ra rạp vào năm 2022.