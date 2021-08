Variety tiết lộ hai nhà sản xuất nổi tiếng Miky Lee và Lynda Obst hợp tác làm một dự án nói về nhóm nhạc Kpop ở Mỹ. Ê-kíp sẽ casting ca sĩ thần tượng thật để đóng phim.

Ngày 9/8, Variety đưa tin nhà sản xuất của Parasite Miky Lee hợp tác với Lynda Obst - người đứng sau bộ phim nổi tiếng Interstellar, sản xuất một bộ phim truyền hình về nhóm nhạc Hàn Quốc. Bộ phim được đặt tên tạm thời là Kpop: Lost in America, dự kiến lên sóng vào năm 2023.

Theo bài đăng, Kpop: Lost in America sẽ kể về hành trình tìm đường sống sót khi không biết đường và không có tiền của một nhóm nhạc Kpop ở Mỹ. Nhóm có lịch tham gia một sự kiện âm nhạc quan trọng ở New York, nhưng vô tình hạ cánh nhầm ở Texas và bị lạc.

Trong hai ngày, nhóm phải tìm cách trở lại New York để hoàn thành buổi diễn, nhưng trong tay nhóm không có nhiều tiền, cũng không có thời gian hay kinh nghiệm di chuyển ở xứ sở cờ hoa.

Miky Lee và Lynda Obst hợp tác sản xuất phim về Kpop.

Ngoài Miky Lee và Lynda Obst, đạo diễn Yoon Je Kyun - người tạo nên hai cú hit phòng vé là Haeundae và Ode To My Father - cũng tham gia chỉ đạo sản xuất. Đây là dự án trọng điểm, được đầu tư lớn của CJ ENM trong thời gian tới.

Đạo diễn Yoon Je Kyun tiết lộ sẽ casting các ngôi sao Kpop thực thụ vào vai để thu hút khán giả toàn cầu. Quy trình thử vai sẽ diễn ra vào tháng 8, ngay tại Seoul (Hàn Quốc). Sau khi hoàn thiện công đoạn casting, ê-kíp sẽ bắt tai vào giai đoạn tiền sản xuất để phim lên sóng kịp thời gian dự kiến.

Lynda Obst - người đã thành công với nhiều tác phẩm như How To Lose A Guy In 10 Days, One Fine Day hay Sleepless in Seattle - tiết lộ Kpop: Lost In America là dự án đầy đam mê của bà. Nhà sản xuất nổi tiếng có tình yêu to lớn dành cho tiếng nói, văn hóa và đặc biệt là ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.