Phim về kẻ thù của Spider-Man gắn nhãn 17+

Tài tử Aaron Taylor-Johnson xác nhận bộ phim "Kraven the Hunter" được gắn mác R. Tác phẩm giới hạn độ tuổi khán giả bởi các phân cảnh hành động đẫm máu.

Phim "Kraven the Hunter" gắn nhãn 17+. Ảnh: IGN.

Theo Variety, gã thợ săn Kraven có màn chào sân ngắn ngủi trong đoạn phim được chiếu tại sự kiện CinemaCon 2023. Tài tử Aaron Taylor-Johnson xác nhận tác phẩm về gã phản diện của Spider-Man được gắn mác R.

"Kraven the Hunter là một bộ phim Marvel dựa trên thế giới thực. Hắn ta là một thợ săn hung hãn, một kẻ giết người được đào tạo bài bản. Bộ phim sẽ được xếp hạng R”, nam diễn viên phát biểu tại sự kiện.

Đoạn phim chiếu tại CinemaCon cho thấy Aaron Taylor-Johnson mặc chiếc áo lông thú giống trong nguyên tác của Kraven. Tác phẩm bao gồm các pha hành động đẫm máu. Ngôi sao sinh năm 1990 lột tả độ tàn bạo trong phân cảnh cắn vào mặt kẻ thù. Theo đó, Kraven dễ dàng hạ gục nhóm lính đánh thuê chuyên nghiệp.

Tài tử Aaron Taylor-Johnson trên phim trường bộ phim Kraven the Hunter. Ảnh: Just Jared.

Trên thực tế, gã thợ săn chưa từng xuất hiện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Trong nguyên tác, hắn ta được miêu tả là một cựu quân nhân có đam mê mãnh liệt với săn bắn. Kraven tìm đủ mọi cách triệt hạ Spider-Man để chứng minh bản thân là thợ săn vĩ đại nhất.

Theo Screen Rant, đoạn phim còn có sự xuất hiện của Rhino, kẻ thù khác của Người Nhện. Cây viết Molly Freeman dự đoán Rhino được sắp đặt là phản diện chính trong Kraven the Hunter. Trước đây, Rhino từng xuất hiện trong cảnh kết thúc của The Amazing Spider-Man 2 (2014). Tới Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) Rhino có màn xuất hiện chớp nhoáng khi đa vũ trụ được mở ra.