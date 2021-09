Phim về Hoàng gia Anh thắng lớn ở Emmy 2021

"The Crown" của Netflix giành nhiều chiến thắng quan trọng. "Mare of Easttown" giúp Kate Winslet đoạt giải Nữ chính xuất sắc trong series phim ngắn.

Theo Variety, Emmy lần thứ 73 tổ chức trực tiếp sau một năm diễn ra online vì dịch bệnh. Các diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất nổi tiếng có mặt tại Nhà hát Microsoft ở Los Angeles, Mỹ ngày 19/9 để tham dự lễ trao giải.

Sự kiện của Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật Truyền hình Mỹ năm nay giới hạn 600 khách mời. Người tham dự phải đảm bảo nguyên tắc phòng dịch Covid-19.

The Crown của Netflix và The Mandalorian của Disney dẫn đầu với 24 đề cử. Series WandaVision đi sau với 23 đề cử. HBO Max có tổng cộng 130 đề cử, theo sau là Netflix với 129 đề cử.

Dàn sao mặc cầu kỳ tại thảm đỏ Emmy 2021 (từ trái qua: Elizabeth Olsen, Kaley Cuoco, Nicole Byer và Billy Porter). Ảnh: PMC.

Ted Lasso của Apple TV Plus và Mare of Easttown của HBO giành được những giải thưởng đầu tiên. The Crown thống trị lĩnh vực phim truyền hình. Series về Hoàng gia Anh của Netflix mang về những giải thưởng đầu tiên là Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Gillian Anderson), Nam diễn viên phụ xuất sắc (Tobias Menzies), Biên kịch (Peter Morgan) và Đạo diễn xuất sắc (Jessica Hobbs).

Hack đứng đầu lĩnh vực series hài. Jean Smart giành giải Emmy thứ tư trong sự nghiệp với vai diễn Deborah Vance. Chương trình của HBO Max cũng mang về giải Biên kịch và Đạo diễn series hài xuất sắc.