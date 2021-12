Phim về cuộc đối đầu giữa DC và Marvel

Series phim tài liệu nhan đề “Slugfest” do Joe và Anthony Russo chỉ đạo sản xuất sẽ tái hiện cuộc ganh đua giữa hai hãng truyện tranh.

Deadline đưa tin Slugfest là series phim tài liệu gồm 10 phần, do anh em nhà Russo - đạo diễn của hai phần phim Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019) - chỉ đạo sản xuất. Series được Don Argott và Sheena M. Joyce đạo diễn, Kevin Smith làm người dẫn truyện. Bộ phim sẽ được phát hành trên dịch vụ xem video trực tuyến của công ty Roku từ ngày 24/12.

Slugfest được truyền cảm hứng từ cuốn sách Slugfest: Inside the Epic, 50-year Battle Between Marvel and DC (Slugfest: Đằng sau trận hùng chiến kéo dài 50 năm giữa Marvel và DC) của tác giả Reed Tucker. Nội dung phim tái hiện trên màn ảnh lịch sử phát triển của hai đế chế truyện tranh Marvel và DC cũng như toàn cảnh cuộc cạnh tranh giữa họ.

Hình ảnh cắt từ trailer phim tài liệu Slugfest. Ảnh: Roku.

Câu chuyện trong Slugfest được kể lại một cách đa chiều. Các cuộc phỏng vấn người trong cuộc mang đến cái nhìn chủ quan, còn góc nhìn khách quan đến từ khối lượng đồ sộ tư liệu kết hợp phân tích của nhà làm phim.

Chia sẻ về dự án tài liệu sắp ra mắt, anh em nhà Russo nói: “Xem Slugfest, người hâm mộ sẽ có cái nhìn hoàn toàn mới về cuộc ganh đua giữa hai công ty sản xuất truyện tranh hàng đầu thế giới. Sáng tạo của họ đã nhào nặn nên một vũ trụ siêu anh hùng được khán giả toàn thế giới nồng nhiệt đón nhận".

"Chúng tôi vinh hạnh được hợp tác với The Roku Channel trên hành trình khám phá những trang sử thú vị chưa từng tiết lộ xoay quanh cuộc phân tranh cao thấp nổi tiếng nhất thế giới truyện tranh”, các nhà làm phim chia sẻ.

Đạo diễn Don Argott nói: “Chúng tôi muốn kể câu chuyện về cách cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực sáng tạo từ 50 năm trước vẫn nguyên vẹn tầm ảnh hưởng với khán giả ngày nay”. Sheena Joyce bổ sung: “Việc hợp tác với anh em nhà Russo suôn sẻ và tuyệt vời. Chúng tôi rất mong đợi được chia sẻ tác phẩm này đến với khán giả của The Roku Channel”.

Brian Tannenbaum, lãnh đạo Roku, chia sẻ: “Sau khi xem Slugfest, người hâm mộ cuồng nhiệt của một trong hai thương hiệu sẽ có cái nhìn khác về mối quan hệ cạnh tranh giữa hãng với thương hiệu còn lại cũng như cách nó định hình cộng đồng người hâm mộ truyện tranh ngày nay”.

Ban đầu, dự án Slugfest thuộc sở hữu của nền tảng trực tuyến Quibi. TV series đi vào sản xuất từ tháng 11/2019 và dự kiến lên sóng trong năm 2020. Tuy nhiên, Quibi đã phá sản trước khi phim kịp lên sóng. Slugfest sau đó tìm được bến đỗ mới tại Roku.