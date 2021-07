Phim về bác sĩ Vũ Hán cứu phòng vé Trung Quốc

Theo Variety, bộ phim "Chinese Doctors" có doanh thu khả quan giữa lúc phòng vé Trung Quốc uể oải dịp cuối tuần.

Ngày 18/7, Variety đưa tin bộ phim về các bác sĩ Vũ Hán tập trung chống dịch cứu phòng vé Trung Quốc dịp cuối tuần. Số liệu từ Maoyan cho thấy Chinese Doctors đang đứng đầu doanh thu với 44,4 triệu USD . Phim về cuộc sống các bác sĩ Vũ Hán giữa đại dịch thu về tổng cộng 138 triệu USD tính từ ngày phát hành.

Theo sau tác phẩm về bác sĩ Vũ Hán là phim nhạc kịch The Day We Lit Up the Sky. Bộ phim do Trương Nhất Bạch làm đạo diễn, Bành Dục Sướng đóng chính thu về 11,9 triệu USD dịp cuối tuần.

Phim nhạc kịch chưa phổ biến ở Trung Quốc. Vì vậy, tác phẩm gợi nhớ lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh 2008 thu hút khán giả ra rạp.

Phim về đại dịch thu hút khán giả Trung Quốc.

Trong khi đó, 1921 thu về 2,6 triệu USD và The Pioneer chỉ thu được 593.000 USD . "Phòng vé Trung Quốc đang thiếu vắng các bộ phim bom tấn. Doanh thu thấp nhưng hai bộ phim vẫn nằm trong top 10", theo Variety.

Phim hoạt hình Master Ji Gong và bộ phim hài Hi, Brother lần lượt thu về 3,86 triệu USD và 3,24 triệu USD . Phòng vé Trung Quốc dịp cuối tuần chứng kiến sự thành công của phim nội địa. Những vị trí tiếp theo cũng là phim do Trung Quốc sản xuất.