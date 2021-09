Phim về 39 người Việt thiệt mạng ở Anh dự ba liên hoan phim quốc tế

Bộ phim tài liệu “One Year on the Essex Lorry Tragedy” được lựa chọn trình chiếu ở nhiều sự kiện điện ảnh trên thế giới.

Ngày 16/9, nhà báo Paul Kennedy chia sẻ với Zing bộ phim tài liệu One Year on the Essex Lorry Tragedy sẽ được trình chiếu tại ba sự kiện điện ảnh gồm Druk International Film Festival tổ chức tại Bhutan, Virgin Spring Cinefest của Ấn Độ và World Film Carnival ở Singapore.

Trước đó, phim được chọn chiếu trong khuôn khổ Pune International Film Festival tổ chức ở Maharashtra, Ấn Độ.

Chia sẻ về tin vui này, ông nói: “Khi biết tin tác phẩm mà mình cùng ê-kíp dày công thực hiện được chọn chiếu tại liên hoan phim quốc tế, tôi cảm thấy đây là thành tựu lớn. Hôm nay là ngày đẹp nhất sự nghiệp của tôi”.

Nhà báo người Anh cùng ê-kíp đã tới thăm và ghi hình gia đình của bốn nạn nhân. Ảnh: NVCC.

“Việc bộ phim được chọn để góp mặt trong ba liên hoan phim khác nhau như một giấc mơ có thật vậy. Một ngày huy hoàng với tôi và những người đồng nghiệp” - anh tiếp tục.

Kennedy cũng gửi lời cảm ơn đến thân nhân những người gặp nạn đã chấp nhận chia sẻ nỗi đau riêng trước ống kính.

“Ngôi sao thật sự của tác phẩm phải là những gia đình mà chúng tôi đã gặp gỡ, trò chuyện. Họ vốn có thể từ chối một cách dễ dàng, lựa chọn không chia sẻ với báo chí”, Kennedy nói.

Nhà báo trải lòng với Zing: "Tôi hy vọng việc trình chiếu bộ phim tài liệu tại sự kiện quốc tế, theo một cách nào đó, giúp mọi người hiểu được lý do một cá nhân lại mạo hiểm tính mạng để di cư đến một quốc gia khác. Tất cả những gì họ làm là cố gắng thay đổi cuộc sống của bản thân và gia đình họ".

One Year on the Essex Lorry Tragedy là phim tài liệu với thời lượng 30 phút, ra mắt vào ngày 18/10/2020. Bộ phim do hai nhà báo Paul Kennedy (chuyên làm về video) và Hồ Hoàng thực hiện.

Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của thân nhân những người Việt Nam thiệt mạng trong xe hàng đông lạnh tại Essex, Anh hồi tháng 10/2019. Phim được thực hiện vào thời điểm tròn một năm sau bi kịch.